El médico y diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, desde el exilio participó este martes en la sesión remota donde se debate el Estado de Emergencia y precariedad de los sectores vulnerables del país, por la crisis nacional agravada por la pandemia del COVID-19.

Olivares denunció de forma álgida el estado de vulnerabilidad en el que está el personal de salud en los distintos hospitales del país.

“Insolencia del bandido de Maduro no permite atender a los pacientes, los médicos no son ricos, las enfermeras no son millonarias, no tienen gasolina para llegar al hospital, hay 6% de mortalidad en el mundo para el personal de salud”, manifestó.

Aseveró que “hoy el personal de salud trabaja sin las medidas de protección, son los que están dando la cara, hay que reconocerle su esfuerzo, siguen ahí en los hospitales”.