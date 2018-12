En una reportaje realizado por el diario El País de España, al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se reseña su situación con el gobierno de Nicolás Maduro y sus verdaderas intenciones con los diálogos de paz para Venezuela, en el que el consejero del Estado español destaca: “No justifico a Maduro. Trabajo para que no haya un conflicto civil allí”.

P- Le critica medio mundo por su papel en Venezuela.

R-Respeto todas las opiniones. Pero yo he estado allí hasta 35 veces en los últimos tres años. Y aprecio que hay prejuicios y falta de conocimiento. Mi convicción es que Venezuela, como cualquier país que atraviesa una crisis política y social muy profunda, solo tiene un camino de salida, que es el diálogo y la negociación. La solución no pasa por las sanciones, ni por la implosión, ni por la presión al régimen, eso es una miopía total, están acercando Latinoamérica a Rusia y a China.

P-Se le acusa de justificar los desmanes de Maduro.

R-Lo único que justifico es evitar un conflicto civil. Hace año y medio estuvo a punto de estallar el enfrentamiento civil, y yo era el único que estaba allí. Reuní en una habitación de hotel a Gobierno y oposición para parar la locura de la violencia. Afortunadamente se paró, aunque con cien muertos. Para mí ése es un valor superior.

P-Le compensan entonces las críticas.

R-Es una recompensa personal e intransferible, ni siquiera reprocho que no se me entienda. Solo si se vive se entiende. Contribuir a que muchas personas que estaban en la cárcel hayan salido en libertad es muy reconfortante. Las familias me lo agradecen. He podido hacerlo por la capacidad de dialogar con el Gobierno de Maduro. Mucha gente cree que no es posible, yo creo que sí es posible.

P- ¿Conoce a Lorent Saleh?

R-Relata horribles torturas a las que fue sometido.Personalmente no. Conozco a su madre, la recibí hace meses y ella sabe que trabajé por su liberación. Y creo con todo rigor que algo tuve que ver.

P- En todo caso, parece que Maduro ha sumido al país en la miseria.

R-Han vivido una crisis brutal por la caída del petróleo. Espero que Maduro asuma que tiene que haber medidas económicas liberalizadoras, las políticas públicas no funcionan.

Lea la entrevista completa: https://www.elmundo.es/espana/2018/12/16/5c155c27fc6c8344068b45d1.html