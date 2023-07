El pelotero venezolano José «Tucupita» Marcano se perderá el resto de lo que queda de temporada en la Major League Baseball (MLB) debido a lesión en su rodilla derecha. Fue puesto en la lista de lesionados de 60 días.

El campo corto de los Piratas de Pittsburgh salió del encuentro el día de ayer, luego que corría hacía la tercera base y trató de esquivar el guante del antesalista Xander Bogaerts.

La lesión fue en el ligamento de la rodilla derecha, por lo que posiblemente, el venezolano tenga que pasar por el quirófano y decirle adiós al béisbol por lo que queda de este año.

«Tucupita» este año ha participado en 75 juegos con 202 turnos al bate. Tiene 47 imparables, 12 dobles, dos triples, tres cuadrangulares, 18 carreras empujadas, cinco bases estafadas, todo esto para un average de .233.

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) pertenece a los Navegantes del Magallanes. Dicha participación y debut en la venidera temporada tendrá que esperar por lo menos una campaña más.

Really really hope Tucupita Marcano is OK after his knee buckled trying to avoid the tag at 3rd pic.twitter.com/LRdUPY0nV6

— Platinum Ke’Bryan (@PlatinumKey13) July 25, 2023