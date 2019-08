El delantero internacional venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, empató este domingo dos marcas en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) tras anotar el primer gol con su equipo durante el partido frente al New York City.

Por décimo encuentro consecutivo, Martínez consiguió marcar gol después de convertir el 1-0 cuando se cumplía el minuto 42 de la primera parte, y empató su propia marca de la pasada temporada cuando igualó lo que en la del 2017 había establecido el argentino Diego Valeri, de los Timbers de Portland.

El delantero internacional venezolano también empató la marca de 69 goles conseguidos en las tres primeras temporadas que lleva en la MLS, algo que hasta ahora solo había podido conseguir el delantero inglés Bradley Wright-Phillips, de los Red Bulls de Nueva York.

El gol llegó después de rematar de cabeza desde dentro del área el centro que por la derecha le puso el centrocampista alemán Julian Gressel.

Aunque el arquero del New York City FC, el internacional Sean Johnson, tocó el balón, al final no pudo evitar que entrase en su marco para el parcial de 1-0 con el que se llegó al descanso.

Es el decimonoveno gol que consigue Martínez en esta liga y que lo ubica como segundo máximo realizador de la liga, solo superado por el delantero mexicano Carlos Vela, del LAFC, que este domingo en la noche se enfrenta de local a los Red Bulls.

En la pasada temporada, Martínez, de 26 años, consiguió el Botín de Oro al ser el máximo goleador de la liga con 31 dianas, la mejor marca en la historia de la MLS.

