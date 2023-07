El delantero carabobeño Josef Martínez marcó un golazo en el empate de su equipo, el Inter de Miami, ante el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) en el campeonato estadounidense.

El valenciano entró de cambio en el minuto 74′ del segundo tiempo, cuando el partido lo ganaba Colombus Crew 2×1 ante el Inter de Miami.

Al minuto 90 ya casi finalizando el encuentro, un centro del ecuatoriano Leonardo Campana hacia el punto penal, donde de media volea, Josef Martínez anotó el golazo para darle el empate a su equipo.

El Inter de Miami se encuentra último (puesto 15) en la Conferencia Este de la MLS con cinco victorias, dos empates y 13 derrotas para un total de 17 puntos.

El Inter de Miami confirmó los fichajes del astro argentino, Lionel Messi, que llega gratis procedente del Paris Saint Germain (PSG), y del mediocampista español, Sergio Busquets desde el Fútbol Club Barcelona.

JOSEF. MARTÍNEZ. 🤯🤯👑👑

A Campana chip ➡️ Martínez to make it level once again.#MIAvCLB | 2-2 pic.twitter.com/f8NpfjOhzO

