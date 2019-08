La figura del delantero internacional venezolano Josef Martínez, con un doblete histórico, volvió a ser la clave que permitió al Atlanta United vencer por 2-1 al New York City FC en partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Los goles de Martínez, que marcó al minuto 42 de la primera parte con remate de cabeza y a los 63 de penalti, respectivamente, permiten al Atlanta United compartir de manera provisional el liderato de la Conferencia Este junto al Union de Filadelfia.

History 😡 @JosefMartinez17 's 10th straight MLS match with a goal pic.twitter.com/dRQiIfi50s

Ambos equipos tienen 42 puntos, pero el Union esta noche se enfrenta de local al Dynamo de Houston.

Make that 2️⃣0️⃣ on the season

Never a doubt from @JosefMartinez17 😡 pic.twitter.com/zoDXmz9jSF

— Atlanta United FC (@ATLUTD) August 11, 2019