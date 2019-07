El Foro Penal venezolano denunció la detención arbitraria de la joven clarinetista Karen Palacios, considerada presa política, por ser privada de libertad por haber firmado en contra del régimen de Nicolás Maduro en el 2017.

El abogado del Foro Penal, José Santoyo, comenta que la joven de 25 años de edad, fue detenida el 1° de junio, y 18 días después fue liberada por un tribunal bajo régimen de presentación cada 30 días; no obstante, pese a tener boleta de excarcelación, y casi un mes después, esto no se ha cumplido.

Su madre, Judith Pérez, explicó que luego de ser presentada en el tribunal el juez ordenó libertad, sin embargo fue trasladada esta semana desde la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques.

En un video publicado por Alfredo Romero, director del Foro Penal, Judith Pérez aseguró que su hija ha sido víctima de torturas psicológicas y amenazas.

“Le decían que la iban a matar, no puede dormir. Mientras estuvo en la Dgcim la mantuvieron en el sótano y solo fue sacada al sol dos veces. Por esto mi hija estaba presentando fuertes dolores de espalda. La celda no tenía ventanas y solo había espacio para 2 literas que compartían 10 mujeres”, detalló.

La estudiante pertenecía al Sistema Nacional de Orquestas desde los 11 años de edad y no pasó a formar parte de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela como clarinetista, porque firmó en el plebiscito organizado por la Asamblea Nacional en 2017.

Palacios denunció lo sucedido a través de las redes sociales y por esta razón fue encarcelada.

“Mi hija en la Dgcim no me la dejaron ver hasta luego de 29 días. Todos los días iba a preguntar cuándo me la iban a dejar ver y no me daban acceso. Luego me la dejaron ver y se encontraba totalmente destrozada porque ha sido torturada psicológicamente, le decían que la iban a matar, mi hija no puede dormir”, apuntó.

“Mi hija estuvo en los calabozos de la Dgcim y solo fue sacada dos veces, por lo que estaba presentando muchos dolores de espalda porque no podía pararse de la cama, no había espacio. La celda no tenía ventanas y solo habían dos literas para 10 mujeres. Mi hija es asmática y también sufre de depresión”, comenta la afligida madre quien exige sea liberada de inmediato.

Karen #PresaPolítica es clarinetista del sistema de orquestas. Fue llevada de su casa por el DGCIM el 1 de junio 2019, si oeden judicial. Tiene boleta de excarcelación desde el 18 de junio, y en vez de ser liberada fue trasladada al INOF. Su madre exige su libertad pic.twitter.com/3zux6zUc9z — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 13, 2019