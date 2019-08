Dorancy Ruiz es una talentosa joven carabobeña, que piensa que no siempre es necesario emigrar del país para lograr alcanzar las metas deseadas, pues en su caso, sigue apostando a Venezuela.

Se graduó con honores en la Universidad de Carabobo de donde egresó a los 22 años como abogada. Sin embargo su pasión es el modelaje, por lo que no dudó en prepararse en la academia de Gisselle Reyes.

En visita a El Carabobeño, Dorancy Ruiz aconsejó a los jóvenes que no se detengan a pensar en las adversidades, porque siempre se puede llegar lejos en la vida. Comentó que aunque personalmente no cuenta con suficientes recursos económicos que amerita el desarrollo del modelaje, no ha dejado de tocar puertas ni ha dejado de creer en ella misma. Le gustaría ser contratada por alguna marca, diseñador o tienda, para modelar sus trajes.

“Creo que se puede seguir luchando aquí en Venezuela y apostando por nuestra tierra bendita, de gente hermosa y trabajadora”.

Además de modelo, la carismática joven ha participado en varios certámenes de belleza donde ha recibido la banda de Miss Cabello Radiante, Miss Talento, Miss Rostro y fue reina de las fiestas de San Diego.