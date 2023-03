Las mujeres son una pieza clave para la sociedad, en especial, para las nuevas generaciones que necesitan figuras que representen el rol de la mujer en diversos ámbitos, así como su valor, compromiso, fuerza y determinación.

La siguiente lista refleja a seis mujeres jóvenes e influyentes en el panorama mundial que gracias a su labor y activismo han sobresalido, más allá de su talento, por contribuir desde su tribuna con el desarrollo social.

Malala Yousafzai

Con 17 años, Malala Yousafzai recibió en el 2014 el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en obtener el galardón en cualquiera de sus categorías.

La joven pakistaní fue víctima en el 2012 de un atentado del régimen talibán que tiene prohibido la asistencia de niñas a la escuela. Malala iba en su autobús escolar cuando un hombre armado entró preguntando por ella y luego le disparó tres veces, impactándola en la frente y el cuello. Permaneció inconsciente y en estado crítico, pero con el tiempo su condición mejoró y fue trasladada a Inglaterra para una rehabilitación intensiva.

Después del suceso, Malala Yousafzai continua firme en su lucha por la educación universal, los derechos civiles y los derechos de las mujeres.

En el 2020 se graduó en la Universidad de Oxford en Filosofía, Política y Economía y en el 2022 fue productora ejecutiva del cortometraje “Stranger at the Gate”, el cual fue nominado a un premio Óscar.

Zendaya

Zendaya no solo ha destacado por su desempeño como actriz, cantante y bailarina, sino por su contribución como activista y por su talento innato por la moda que direcciona a empoderar a la mujer y a romper estereotipos.

En el 2020 ganó el premio Visionary Award en los CNMI Green Carpet Fashion Awards por “sus esfuerzos para promover la diversidad y la inclusión en la moda y el cine”.

La estadunidense se ha convertido en una líder juvenil que utiliza su voz y redes sociales para abordar temas como la lucha contra el racismo, el accionar social a favor de los animales, los derechos de la mujer, la vergüenza corporal y el derecho al voto. También ha participado en campañas para apoyar a comunidades desatendidas, visibilizar la prevención del VIH y el SIDA, el bullying y el derecho a la educación.

Con su interpretación del personaje Rue Bennett en la serie “Euphoria”, se convirtió en el 2020 en la mujer más joven en ganarse el premio Emmy a mejor actriz con tan solo 24 años.

Yulimar Rojas

Récord mundial de triple salto con un registro de 15,74 m, es uno de los títulos que ostenta Yulimar Rojas, la atleta venezolana de 27 años que se ha convertido en un ejemplo de superación para muchas personas.

La atleta que siempre recuerda con cariño sus humildes raíces en la costa de Venezuela, en una zona llamada Puerto La Cruz, hoy en día es integrante del equipo atlético Barcelona FC y goza del estatus de héroe en su país.

Es doble medallista olímpica (oro y plata) y también fue campeona mundial en 2017, 2019 y 2022, y campeona mundial bajo techo en 2016, 2018 y 2022.

“La reina del triple salto” además ha hablado abiertamente de su sexualidad y ha demostrado ser una firme defensora de los derechos LGBTQ+, convirtiéndose en una inspiración para miles de jóvenes alrededor del mundo.

Alice Pataxó

Alice Pataxó es una periodista y activista brasileña que se dedica a visibilizar las amenazas que representan algunas políticas ambientales y agrícolas para las comunidades indígenas.

En sus redes sociales, la joven de 21 años ha denunciado el asesinato de activistas ambientales. También crea y comparte contenido sobre la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas.

En el 2021 participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y desde entonces su voz alcanzó una mayor repercusión internacional.

Pataxó además es miembro de la Cunhataí ikhã (Niñas en la lucha), un proyecto para niñas indígenas que fomenta la lucha por la igualdad de género y el acceso a la educación.

Billie Eilish

La cantante y compositora estadounidense, Billie Eilish, con su talento no solo se ha ganado el respeto de la industria y el público, sino que ha utilizado este medio para denunciar a los abusadores que explotan a niñas desde su tema “Your Power” o para hablar del cambio climático en “All The Good Girls Go To Hell”.

Como fiel defensora de los derechos de los animales, Eilish también se ha pronunciado en contra de las industrias de lácteos, lana o pieles. Este activismo, la hizo merecedora en el 2019 del premio PETA a la Mejor Voz para animales.

La artista también ha sido inspiración para muchos por hablar con franqueza sobre su imagen corporal, sus períodos de depresión y cómo es vivir con el síndrome de Tourette.

En la música destaca por haber ganado siete premios Grammy y convertirse en el 2020 en la artista más joven de la historia en ganar las categorías de álbum y grabación del año, con 18 años y 39 días al momento de sus victorias.

En el 2022, ganó un Premio óscar a la “Mejor canción original” por “No time to die”.

Dima Aktaa

Dima Aktaa perdió su pierna izquierda después que su hogar en Siria fuera bombardeado en el 2012. Tras la explosión, ella y su familia decidieron refugiarse en Líbano. En el 2017, se fue a Reino Unido, lugar donde participó en una recaudación de dinero para refugiados durante la pandemia y ahora crea conciencia sobre la fortaleza de las personas con discapacidad.

Gracias a una nueva pierna ortopédica, Aktaa también pudo empezar nuevamente a practicar una de sus actividades favoritas: correr y en el 2020 fue reconocida como miembro de ‘The Lionhearts’, un equipo alternativo de fútbol de Inglaterra.

Hoy, a sus 29 años, Aktaa se entrena en Londres para representar a su país en los Juegos Paralímpicos del 2024.

Su historia además fue inspiración y se puede ver reflejada en el videoclip del tema “Beautiful”, de la estrella del pop Anne-Marie.