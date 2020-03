El coronavirus cobró este jueves su primera víctima en Venezuela. El gobierno anunció el fallecimiento de un hombre de 47 años, con una condición preexistente en el pulmón, por causa del COVID-19. Ya suman 107 casos en las últimas 24 horas y la cifra sigue aumentando. El nuevo coronavirus no conoce fronteras nacionales ni sociales.

Para el doctor Juan Carlos Branger, la única forma de sobrevivir a la pandemia que acecha al Planeta, es guardando la cuarentena y utilizando tapabocas, además de otras medidas de salubridad e higiene.

“Esto es lo único que nos ayudará a contrarrestar el proceso de contagio del virus que ha cobrado en el mundo miles de vidas”, dijo el especialista.

Las cifras son alarmantes. Estados Unidos reportó este jueves 230 fallecidos por culpa del nuevo coronavirus, para rozar las 1.300 en total. Italia, con más de 80.500 afectados confirmados, es el país que había registrado mayor número de decesos con 8.215, lejos de los 4.100 de España y los cerca de 3.300 de China. Mientras que en todo el mundo los números apuntan a 526.000 casos y 23.709 muertos.

La gente no usa tapaboca en la calle

Ante este triste panorama, el doctor Juan Carlos Branger manifestó su preocupación ante el hecho de que como médico le ha tocado salir a atender a algunos pacientes de su área de salud mental, y observa a mucha gente en la calle sin tapaboca.

Para el profesional de la psiquiatría esta actitud representa un síntoma de tranquilidad, con respecto al tema del contagio.

El médico conductista compartió a través de las rede sociales un audio aleccionador, en el que recalcó que ante una pandemia, hay protocolos que se debe seguir estrictamente.

“La cuarentena es fundamental para contrarrestar el proceso de contagio, pero lamentablemente mucha gente piensa que todo está normal porque no hay sintomatología o que nadie está enfermo”.

El doctor Brager de la misma forma advirtió que, por otro lado, en las redes sociales se está manejando mucha información tóxica.

“Porque hay desde teorías de conspiración hasta el tema de ocultar el problema de la gasolina. Independientemente de lo que sucede con la parte política-económica, la realidad es que hay que mantener una cuarentena”, insistió.

No hemos llegado al pico de sintomatología

El especialista en salud reveló que en Venezuela aún no hemos llegado al pico real de la expresión sintomatológica de la enfermedad.

“Estamos hablando en que, entre 15 y 30 días, es el período de incubación y una persona asintomática puede fácilmente tener el virus y estar contagiando a otras personas. Y aquí el grave error de pensar que podemos salir a encontrarnos con amigos, salir a trabajar tranquilamente como si nada pasa, y que podemos estar en la calle hablando con otros, sin la protección del tapaboca, como mínimo, además del alcohol gel encima para irnos lavando las manos o cargas guantes”.

Es decir, los procesos de control y prevención de infecciones, que es el PCI (Prevención y Control de Infecciones), lineamientos de la OMS, y del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) no se han aplicado correctamente hasta ahora.

No existen casos de contagios en la CHET

Ante rumores de posibles contagios en Carabobo, el doctor Juan Carlos Branger afirmó que no es verdad que existan casos desbordados o de contagios en la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET) de Valencia. “Dado que mantengo contacto con un grupo de médicos dentro y fuera del país, donde nos mantenemos informados de todo lo que va sucediendo. Igualmente, en Europa y EEUU, donde tenemos gente (médicos) trabajando que son parte de la diáspora venezolana”.

“No obstante, en Valencia todavía no tenemos datos reales y el gobierno tampoco los tiene, ya que no existen kit-diagnósticos adecuados, ya que el kit que se está utilizando es una prueba de Influenza para H1N1, el PCR o prueba médica”, aseguró.

El doctor mencionó que hay varios exámenes que se están haciendo, que no son los que realmente generan el diagnóstico para este coronavirus, que es el CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).

“Y no nos vamos a enterar quiénes están contagiados, hasta que lleguemos al pico sintomático, que es este fin de semana, y los principios de abril. Ahí es donde vamos a ver realmente expresando la sintomatología y a ver el desastre que significa, que la gente no haya guardado la cuarentena”, sostuvo.

El especialista en salud mental comenta que hay gente que sale a la calle a entrenar, a hacer ejercicio y no guardan las distancias adecuadas cuando se encuentran en un lugar cerrado, por lo que están simplemente haciendo circular un aire que no ha sido filtrado.

Protocolos de prevención y control errados

El doctor Branger condena que, lamentablemente muchos de los protocolos que el régimen está tomando de prevención y control de infecciones, no son las adecuadas tampoco.

“He visto videos donde hay policías tocando con guantes a otras personas, hay alcaldes que agarran con guantes los jabones, las cajas, o le dan una palmada en el hombro a otras gentes que han estado en contacto con personas contaminadas. Ese guante también se va a contaminar y se va pasando y agarran otras cosas más. Es decir, no estamos siguiendo la línea real de prevención y control de infección, a nivel de lo que son los lineamientos internacionales. Estamos haciendo improvisaciones”.

Son más de diez años de trabajo con la Cruz Roja Venezolana a nivel de desastres, además del curso que recién acabo de terminar de la OMS de manejo del virus, netamente hospitalario, gratuito para médicos en todo el mundo, refirió.

Debe ser tarea de los más aptos

Cuando tú haces la comparación de todos los lineamientos epidemiológicos y en pandemias que deben seguirse, ninguno de los videos o protocolos que he visto del estado venezolano, cumplen o siguen de forma rigurosa la prevención de contaminación. Hay excelentes médicos epidemiólogos, gente preparada que no sé porque el régimen, en una señal de orgullo no llama para asesorarlos. Eso debe ser tarea de los más aptos.

El doctor Juan Carlos Branger señala que estamos en un Estado improvisado, en un sistema de salud precario, “donde vamos a ver las eficiencias que van a ser imposibles taparlas, cuando el proceso sintomatológico de la gente se dé”.

En este sentido invocó las palabras del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV). “No hay cómo responder a nivel clínico, nivel hospitalario, nivel sanitario, a la cantidad de personas que pudieran enfermarse, o que ya está enfermas y no lo saben”.

El doctor Branger reiteró el llamado a cumplir la cuarentena, quedarse en casa, como la única forma de que podemos ayudarnos, a proteger a los nuestros y a los demás. “Así como a ayudar a los médicos y al sistema sanitario a que no colapse, porque de esa manera es que podremos tener más control de la gente que se va a enfermar. Si hay menos enfermos, hay menos desborde del sistema hospitalario”.

0800orientame un servicio gratuito de profesionales

El psicoterapeuta puso a la orden el 0-800orientame@gmail.com, para que las personas que tengan síntomas o dudas, que estén preocupada, angustiadas, ansiosas, con pánico, depresión, pueden escribir a este correo, donde será atendido por un equipo conformado por especialistas.

Equipo multidisciplinario: intensivista, interno, dermatólogo, cardiólogo, psiquiatras, psicólogos clínicos, especialistas en conducta humana, salud mental, que están cada día más colaborando y sumándose incluso internacionalmente, para responder a todas las dudas que la gente tenga; que cada especialista ofrezca respuesta u orientación a quienes lo requieran en forma gratuita.

También pueden ampliar esta información por las redes sociales: @jcbranger, en Instagram.

“La idea es poderos apoyar mutuamente y a rezar para que las cosas no se nos escapen de las manos”, concretó el doctor Juan Carlos Branger.