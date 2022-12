Los Leones del Caracas lograron su triunfo número treinta ante Caribes de Anzoátegui en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, recinto en el que Juan Carlos Ramírez tuvo una actuación espectacular al permanecer 8 entradas completas sin recibir hits ni carreras.

El combinado felino consiguió anotar sus únicas cuatro carreras del compromiso en la tercera entrada, después de que Wilfredo Tovar conectara un doble, Orlando Arcia pegase un sencillo y José Rondón sonase un doble por regla.

Ramírez ponchó a cinco, caminó a tres y no permitió hits en su séptima apertura de la campaña, hasta que llegó el noveno episodio: Andruw Monasterio rompería el no hitter con un sencillo, motivo por el cual Anthony Castro reemplazaría al lanzador nicaragüense. Posteriormente, con un imparable de José Azócar se acabaría la blanqueada caraquista, pero esto no evitaría su victoria.

