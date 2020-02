A pesar de los intentos del régimen por impedir el éxito y el alcance del presidente interino, Juan Guaidó, con el apoyo internacional a la causa de la democracia y de la libertad de Venezuela toma vuelo y se afianza.

La mayor demostración de ello tuvo lugar nada menos que en el Congreso de Estados Unidos, este martes, donde el Mandatario legítimo de Venezuela fue recibido entre los aplausos de los representantes (diputados) y del propio presidente de EEUU, Donald Trump, durante su discurso del estado de la Nación (una memoria y cuenta anual) del líder estadounidense al país. De hecho, resultó ovacionado de pie un par de veces por demócratas y republicanos presentes en el acto.

Se trata de la primera vez en que un presidente venezolano participa de un evento de este tipo. El hecho de que se le haya manifestado el efusivo respaldo, genera un claro mensaje a la usurpación venezolana: Trump y el Congreso de EEUU van de frente con la causa de los venezolanos; contra la crisis política, económica y social que ha generado el chavismo en el país suramericano.

“Maduro es un tirano”

Resalta el hecho de que el presidente Trump aprovechara su discurso para recalcar a los venezolanos, representados en el lugar por Juan Guaidó, que “Maduro es un tirano que brutaliza a su pueblo”.

Allí, el venezolano escuchó de la propia voz de Donald Trump: “Estamos respaldando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos, para restaurar la democracia”.

El jefe de Estado norteamericano resaltó: “Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo, pero su tiranía será destruida y quebrantada”, toda vez que se refirió a Guaidó –ubicado en un palco de honor- como “un hombre muy valiente que lleva consigo la esperanza y las aspiraciones de todos los venezolanos”.

También le expresó: “Señor Presidente, lleve este mensaje de vuelta a su pueblo, gracias señor Presidente legìtimo de Venezuela”, le dijo Trump, quien añadió: “Los Estados Unidos está a favor de su pueblo y de su libertad” y recordó que “el socialismo destruye a las naciones”.

Trump aprovechó su discurso para resaltar la “coalición internacional” de 59 países que EEUU ha liderado “en contra del dictador socialista Nicolás Maduro”, a quien acusó de ser un “gobernante ilegítimo” y reiteró que “el dominio de la tiranía de Maduro se romperá”.

Mientras tanto, Guaidó agradeció en un mensaje en su cuenta de Twitter a Trump y al pueblo de Estados Unidos: “Me llevo el compromiso y apoyo de los EEUU hacia nuestra lucha para lograr la Libertad de Venezuela”.

La visión internacional

Según señala Bloomberg News, la asistencia de Guaidó proporciona una plataforma de alto perfil para el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, mientras busca revivir el apoyo internacional a su intento de derrocar a Maduro, para lo cual desarrolló una intensa gira mundial en la que se entrevistó con líderes mundiales en Europa, Canadá y EEUU, por supuesto, con la esperanza de impulsar su causa después de un 2019 lleno de altibajos.

Sin embargo, la invitación de la Casa Blanca para ocupar el palco junto a la primera dama, Melania Trump, sugiere que Donald Trump aún percibe a Juan Guaidó como la mejor oportunidad para reemplazar a Maduro.

Para la BBC, por su parte, la aparición de Guaidó en el Congreso estadounidense en una ocasión tan señalada como el discurso del Estado de la Unión y la ovación de los congresistas disipan las dudas y reafirman de manera contundente el apoyo de la administración Trump a la oposición venezolana.

La escena en el Capitolio supone un balón de oxígeno para Guaidó después del intento apoyado por el gobierno de sustituirlo al frente de la Asamblea Nacional. El presidente interino encuentra fuera lo que a menudo se le niega en su país: reconocimiento institucional y cordialidad.

Asimismo, el diario El Mundo de España resalta que valió la pena la espera de 48 horas sin agenda de Juan Guaidó para reunirse con Donald Trump, a juzgar por los resultados. De esta forma, Guaidó habría sumado en 17 días, desde que escapó de la vigilancia revolucionaria en Venezuela, con varios de los dirigentes más importantes del planeta: el premier británico, Boris Johnson; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y el propio Trump.

Además, Guaidó mantuvo encuentros con el presidente colombiano, Iván Duque, y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, además de participar en el foro mundial de Davos y de acudir a Bruselas para dialogar con Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Opiniones desde Venezuela

Pedro Urruchurtu, politólogo venezolano en una entrevista por Voz de América, valoró la convocatoria de la Casa Blanca como “una bocanada de aire fresco” para Guaidó al final de su gira por Europa y América antes de regresar a Venezuela.

También cataloga el discurso de Trump como “un reconocimiento. Compartió espacio en el palco presidencial con la primera dama, Melania Trump. Eso es obviamente muy importante” y la circunstancia “elimina de raíz la posibilidad de que su gira internacional quedase huérfana de un apoyo mayúsculo de parte de Washington y, a su vez, ayuda a espantar la polémica generada por los comentarios hacia Cuba durante su visita a Canadá”.

No obstante, el experto advierte que no significa que Estados Unidos no tenga críticas y dudas con respecto a Guaidó; “pero al final es su apuesta para lograr una transición”. Toda vez que opina que Guaidó regresará a Venezuela ungido con la responsabilidad de asumir un discurso aún más frontal contra Maduro, pues ya “no bastarán las palabras, ni menciones de diálogo con el chavismo en la víspera de elecciones”.

Urruchurtu concluye que “queda claro que EEUU no va a aceptar falsos diálogos ni falsas elecciones. Y eso tiene que ver con que hayan invitado a Simonovis, que representa también a la línea dura del ala de Guaidó, que ha apelado al uso de la fuerza” para derrocar a Nicolás Maduro y a su régimen criminal.

Guillermo Tell Aveledo, politólogo y doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, por su parte, subraya el espaldarazo como “simbólicamente importante” y “una apuesta total al liderazgo de Guaidó” por parte de Donald Trump.

Mientras, Luis Salamanca, politólogo y abogado, cree que con esta demostración de apoyo, Trump “le está diciendo (a Guaidó): ‘nosotros como ejecutivo de este país, estamos contigo, la Casa Blanca está contigo’” e invitarlo “a su acto más importante como presidente de Estados Unidos” resulta “la guinda de la torta. Es la parte estelar de la gira de Guaidó. Cierra con el poder político más importante del globo terráqueo”.

La reunión Trump-Guaidó en la Casa Blanca

En respuesta a la esperanza de millones de venezolanos, se anunció este miércoles la tan ansiada reunión entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa blanca, que se prevé sea a partir de las 3:00pm.

Más temprano, Kellyanne Conway, consejera de la Presidencia de los EEUU, confirmó dicho encuentro y aseguró que el presidente Guaidó estará en la Casa Blanca.

Conway destacó que están muy “complacidos” con la presencia de Guaidó durante la presentación del discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense en el Congreso.

“Muy contenta de que el Señor Guaidó esté aquí de nuevo, su esposa ya ha estado aquí en la Casa Blanca, también (…) así que, dejaré que el Presidente hable a partir de ahora”, fue parte de lo expresado por la funcionaria.

Previamente, esta mañana, Guaidó se reunió durante horas con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en un encuentro en el que se articularon medidas para lograr la libertad de Venezuela y que en los próximos meses se realicen elecciones presidenciales libres.

Lazos más estrechos con EEUU

En esta ocasión, durante su visita a Estados Unidos, Guaidó también cultivó lazos estrechos con importantes legisladores republicanos, y se reunió con el senador Marco Rubio el pasado fin de semana en Miami.

También habló con la comunidad venezolana residenciada en la Florida, en un mitin, donde expresó a sus seguidores que tenía una estrategia y que contaba con el “apoyo del mundo”.

Al tiempo que recibía el respaldo de otras personalidades, entre ellas la del senador republicano por el estado de Florida Rick Scott, quien señaló a través de Twitter: “¡Emocionado de ver a Juan Guaidó esta noche en el discurso del Estado de la Nación! Gracias Donald Trump por tu continuo compromiso con las personas valientes de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia”.

Sus gestiones en la nación norteamericana también lograron que Estados Unidos pidiera hoy a China, Cuba y Rusia que retiren su apoyo al Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, a la par reiteró la vigencia plena de su política de sanciones, que serán implementadas o reforzadas por más países como el más eficaz medio de presión.

Con informaciones de EFE.-