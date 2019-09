Juan José Ávila no seguirá ejerciendo sus labores como presidente de la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El experimentado ejecutivo decidió apartarse del cargo que desempeñó desde 2017, por motivos personales. La información fue dada a conocer por Ávila este martes, a través de un comunicado enviado a los presidentes de los equipos adscritos al circuito de la pelota rentada nacional.

“Fueron poco más de dos años de un enorme crecimiento profesional, en los que trabajamos al lado de los directivos de los ocho equipos miembros de la LVBP para sacar adelante campeonatos con mucho esfuerzo, en medio de grandes dificultades.

Siempre he pensado en lo mejor para el béisbol profesional del país. No he hecho otra cosa durante mis 31 años ligado a la pelota, cumpliendo varias facetas. Pero en este instante debo dar un paso al costado, durante algún tiempo, debido a razones familiares que requieren mi atención inmediata y que mis responsabilidades en este instante me impiden atender de la manera adecuada”, señaló Ávila en su escrito.

En los próximos días, la LVBP anunciará quién asumirá el cargo vacante.

“La razón de ser de la LVBP es jugar béisbol, organizar un torneo todos los años, entre octubre y enero. Así que aspiro a que el venidero campeonato 2019-2020, que se jugará en honor a Víctor Davalillo, se realice con éxito, como es el deseo de todos los equipos y para lo cual se trabaja de manera incansable”, puntualizó el directivo.

Prensa LVBP.