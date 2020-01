Juan P Guanipa: Venezuela vive una tragedia que vemos en los hospitales claramente (Videos)

Cada vez que alguien tiene algún síntoma lo primero debe hacerse es un diagnóstico, pero cómo se pueden hacer un diagnóstico si no hay posibilidades de resonancia magnética, tomografía, laboratorio, etcétera, eso no funciona en Venezuela, dijo el primer vicepresidente de la AN