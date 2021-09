El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó este lunes, 27 de septiembre, que no se postulará a ningún cargo público en las próximas elecciones debido a que “no hay condiciones”.

Lo decimos con responsabilidad, no tenemos condiciones. He sido y seguiré siendo un creyente y defensor de la unidad. Por eso respeto la decisión de la mayoría de los factores de la Plataforma Unitaria de presentarse a ese evento. Sin embargo, mi decisión personal, por convicción y coherencia, es no postularme a cargo público alguno”, dijo.

Asimismo, comentó que respeta a los opositores que decidan postularse.

Guanipa exhortó a sus compañeros de la Unidad que «Solo les pediría que no asuman campañas convencionales como si estuviéramos en una fiesta electoral porque no lo estamos. Acompañen el dolor y el sufrimiento de nuestra gente; pero no ofrezcan lo que no puedan cumplir y, de ser electos, mantengan intacto el compromiso de luchar contra esta dictadura y no sucumbir ante ella, porque es la verdadera responsable del drama que vive nuestro país. Luchemos unidos para lograr condiciones para, con el voto, sacar a Maduro y a sus cómplices por el bien de Venezuela», expresó.

Con información de 2001