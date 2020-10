Los jubilados de la Policía de Carabobo están en una situación dramática. Luego de haber trabajado hasta por 30 años en el cuerpo policial del estado, se sienten abandonados por las autoridades regionales, ya que devengan una pensión que llega a ser inferior a 400 mil bolívares debido a deducciones y no reciben ningún tipo de beneficio social.

“Tenemos a un gobernador (Rafael Lacava) que nos tiene totalmente desprotegidos. Nosotros dependemos de la Gobernación”, señaló Aroldo Díaz, funcionario jubilado. “Percibimos un sueldo miserable de 400 mil bolívares y después de que nos hacen deducciones, quedamos en 120 mil o 150 mil, que no nos alcanza ni quiera para comprar un paquete de harina PAN”.

Díaz denunció que en los últimos tres años, además de tener un ingreso mensual irrisorio, los más de mil 700 jubilados de la policía estadal han perdido algunos beneficios ya adquiridos, como la entrega de medicamentos y la venta de una bolsa de alimentos a precio subsidiado, a la que tienen más de cuatro meses sin acceso.

Del total de pensionados y sobrevivientes de la institución, detalló, un gran porcentaje son personas de edad avanzada que no puede realizar una actividad extra que les permita generar otros ingresos para sobrevivir. “Prácticamente están muriendo de mengua, mientras el Estado se hace de la vista gorda”.

Aseveró Díaz que a pesar de haber hecho “todas las gestiones” para lograr alguna reunión con el gobernador o cualquier otra autoridad del Ejecutivo regional, hasta la fecha no ha sido posible. Siguen sin ser escuchados.

“El alcalde de Valencia le regala una bolsa de alimentos a todo el personal, incluyendo a jubilados. Si la Alcaldía tiene menos recursos que la Gobernación, ¿por qué nosotros no tenemos ese beneficio?”, sostuvo. “Tenemos a un gobernador que ve pura comiquita y se autodefine como ‘Drácula’”.

Por su parte José Mendoza, también jubilado, resaltó a diario sobreviven con una larga lista de carencias. “Socialmente estamos desprotegidos en todos los sentidos, porque no tenemos funeraria, no tenemos medinas, no tenemos comida, agua, gas, no tenemos nada”.