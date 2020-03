Un jugador perteneciente al sistema de ligas menores de los Yankees de New York, dio positivo por coronavirus la mañana de este domingo en el complejo de entrenamientos George Steinbrenner de la ciudad de Florida, hogar de los mulos del Bronx en el Spring Training.

La información la compartió el periodista de la cadena ESPN, Jeff Passan, en horas del mediodía que también destacó que los jugadores presente en las instalaciones deportivas se retiraron al conocer la noticia.

Hay que recordar que los peloteros neoyorquinos se mantuvieron en el complejo de entrenamientos para continuar su preparación para la nueva temporada del béisbol organizado luego de la suspensión de actividades por parte de MLB ante la pandemia de coronavirus.

A minor league player in the New York Yankees system has tested positive for coronavirus, sources tell ESPN. He is the first known case in baseball. He was quarantined Friday morning after saying he was running a fever.

