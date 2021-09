Por considerar que Enzo Scarano está mejor posicionado para lograr el cometido de la unidad, Julio Castillo anunció que decidió retirar su nombre como precandidato a la gobernación de Carabobo.

El abogado elaboró un escrito donde fija posición al respecto, y en el que pide perdón a los miles de carabobeños que lo acompañaron en esta corta pero fascinante aventura.

El acuerdo previo en torno a elaborar unas encuestas que permitieran escoger al candidato unitario para enfrentarse al representante de Nicolás Maduro en la entidad tuvo unos resultados que no le favorecieron, los cuales reconoció en su escrito difundido por redes sociales.

A continuación el contenido de su escrito:

GRACIAS, PERDON, POR FAVOR….

Muchos manuales de autoayuda y muchos coachs, dicen que si estas tres palabras se usaran más a menudo, la convivencia entre los humanos sería mejor y el mundo también. Hoy las usaremos en esta nota con la intención de tratar de hacer un poquito mejor al pedacito de tierra donde vivimos que es Carabobo.

Para ponerlas en contexto, debo explicar que hace algunas semanas, un grupo de organizaciones de la plataforma nacional opositora, resolvió considerar el nombre, de quien esto escribe, para proponerlo como candidato de la Unidad (para ser más específico, de la tarjeta de la MUD) Estos partidos deliberaron y llegaron a un virtual acuerdo para ello. Como era natural, quedaban en el tintero aun resolver 14 candidaturas a alcaldías y otros tantos concejos municipales, así como los diputados al Consejo Legislativo del Estado.

Paso el tiempo y, como es del dominio público, regresó al país Enzo Scarano, quien manifestó igualmente su intención de optar por la candidatura. La nueva realidad política demando el reinicio de los debates entre las organizaciones y, como era de esperarse, el cuadro de las negociaciones cambió, puesto que se trataba ya de dirimir entre dos nombres la decisión de la candidatura.

Como también es sabido, otros valiosos carabobeños, no pertenecientes a esta plataforma unitaria habían puesto sus nombres a correr igualmente, con lo cual, el cuadro para la oposición, se hacía más complejo.

Para resumir la historia, debemos asentar que, ante la falta de consensos, se toma la decisión de dirimir el asunto con la realización de encuestas y estudios de opinión que determinaran cual era el mejor nombre para enfrentar unitariamente la candidatura oficialista en la región.

Todos los candidatos nos reunimos, convinimos en la adopción de este mecanismo y procedimos a ponerlo en marcha.

Luego de cumplido ese proceso y, con el auxilio de una cesta de estudios y consultas, hemos llegado a la conclusión de que la candidatura de Enzo Scarano es la que está mejor posicionada para lograr el cometido de representar la unidad de la oposición. Como tantas veces lo hemos dicho en estos días, nuestro compromiso con la unidad es ineludible e irrenunciable, razón por la cual, honro mi palabra anunciando que retiro mi nombre en favor de esa unidad. Para mi seria impensable no respetar ese compromiso o que tuviéramos que vivir la impresentable situación que hoy se vive en el Estado Miranda.

Es en ese marco de cosas que ahora paso a dar las GRACIAS; a pedir, POR FAVOR, que continuemos y también ¿Por qué no? A pedir PERDON a los miles de carabobeños que me acompañaron en esta corta pero fascinante aventura, por no haber podido lograr el objetivo que nos propusimos.

GRACIAS: porque siempre es reconfortante que, casi en el otoño de nuestra actividad política, aun haya amigos y compañeros que piensen que podemos ser útiles en una batalla como esta. Gracias a mis compañeros de VP porque me permitieron volver a conocer el calor humano de los dirigentes de base dispuestos al sacrificio y al compromiso. Gracias a los miles de destacadísimos carabobeños: ex gobernadores, presidentes de la Asamblea Legislativas; ex rectores de la Universidad de Carabobo; presidentes de cámaras, colegios profesionales, sindicatos, centros estudiantiles y dirigentes vecinales de todos los municipios que hicieron pública su adhesión a nuestra candidatura. Gracias a los centenares de voluntarios, periodistas, publicistas, manejadores de redes que, desinteresadamente, colaboraron para darnos visibilidad. Gracias a mi familia que, con el alma en vilo, por esta nueva aventura, me apoyó incondicionalmente, como siempre. Gracias a toda la gente sencilla que nos reconoció en la calle y, pese a que sufre la tragedia de la pesadilla que vivimos, renueva sus esperanzas en que el cambio es posible y que no se rinde ante las adversidades.

PERDON: Porque, como ya dijimos, no logramos los objetivos propuestos. Cuando ello ocurre es porque hemos cometido errores o porque no supimos caracterizar bien las situaciones. Perdón a quienes se entusiasmaron y hoy no se sienten bien. Este paso he tratado de consultarlo con el mayor número de amigos y compañeros posibles, pero nunca se puede llegar a todos. De manera que a quienes les sorprende y les derrumba una ilusión, pues les pido que sepan comprender las realidades y me excusen porque no logramos lo que nos trazamos juntos.

POR FAVOR: No abandonemos la lucha por Venezuela y por recuperar su democracia y su libertad. Sigamos de cerca el esfuerzo que realizamos en las negociaciones en México por lograr una verdadera salida política a la crisis de Venezuela. Algo que solo se lograra con elecciones libres, justas y verificables para todos los mandatos populares, de los cuales las regionales deben ser un episodio en el cronograma. No abandonemos a los millones de compatriotas que sufren la terrible pesadilla de vivir en la pobreza, el abandono y la destrucción del país. Ellos son siempre nuestro más importante compromiso. En mi caso me incorporare en el sitio que la Plataforma Democrática me asigne. Así se lo comunicaré a sus miembros, porque desde cualquier trinchera tenemos que seguir librando esta lucha. Ahora es cuando hay batallas que dar.

Que Dios nos bendiga a todos

¡Que Viva Venezuela!

¡Que Viva Carabobo!