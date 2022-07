El dirigente político Julio Castillo, se mostró contrario a quienes aseguran que Venezuela está mejor, pues considera que solo está menos mal que hace algún tiempo.

Castillo fue entrevistado en el programa Desde La Cabina, de Unión Radio, donde precisó que el hecho de que se inaugure un local con cierta regularidad, no quiere decir que el país está mejorando.

Precisó que las estadísticas muestran que hay un sector de venezolanos que está mejor, pero la situación no se extiende a todo el país.

Dijo que lo mismo ocurre con los enfermos, que con ciertos medicamentos pueden mejorar los síntomas, pero si no se ataca la raíz del problema, la enfermedad continúa avanzando.

Asimismo señaló que en Venezuela no habrá inversión hasta que no haya reglas claras de juego. Además existe una economía de puertos, porque no existe la productiva.

“A Venezuela le ofrecen comprarle mañana dos millones de barriles de petróleo, y no tienen como sacarlo porque destruyeron a Pdvsa”. Insistió en que Venezuela está mejor, solo para un sector.

Por otra parte, el exalcalde de Naguanagua, Julio Castillo celebró que algunos partidos de oposición estén renovando sus autoridades, y deseó que eso termine en algo bueno.

No obstante recordó que la dirigencia debe dedicarse a hablar con la gente, y a hablarle con la verdad.

Sobre las elecciones para escoger el candidato único, citó que hay que estar pendiente porque el gobierno va a meter a sus Claudios Fermín, para tratar de dividir.