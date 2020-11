El doctor Julio Castro, presidente de la Comisión de expertos de la Salud, advirtió que los casos de COVID-19 en Venezuela pudieran tener un repunte de hasta 30%; esto como consecuencia del proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 6 de diciembre.

“Independiente de quien haga un proceso electoral se corre riesgo de contagio”, señaló el facultativo. Por otro lado, según Castro, es falso decir que hay una disminución de casos de COVID-19 en Venezuela, aclarando que ha habido una estabilización, pero la proporción de 2000 casos hace un mes a 100 casos ahora es irrisoria.

“Vimos que en EE.UU y Europa hubo cierta fase de estabilización y ahora tiene repuntes nuevamente”, agregó citado por Venepress.

Acerca de la vacuna de Pfizer que recientemente demostraron tener una buena respuesta inmunológica contra el coronavirus, el doctor avaló que estas inyecciones tienen buena efectividad al principio y esta va disminuyendo con el paso del tiempo, así tenga 90% de efectividad.

“Se calcula una producción de 2.000 a 3.000 millones de vacunas para el año que viene, es decir, no va haber vacunas para el 100% de la población, y si no es así, la pandemia no se va acabar en el 2021”. Además las vacunas serían primeramente para la población en riesgo, al menos durante el primer año.

Por otra parte el doctor Julio Castro asomó que el costo estimado de la vacuna Pfizer es de 10,1 dólares, mientras que el costo estimado de la vacuna rusa es 12,2 dólares.

