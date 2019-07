El abogado Fernando Falomir, representante legal del cantante español Julio Iglesias en el juicio por la paternidad de Javier Sánchez Santos, anunció este miércoles que recurrirá la sentencia que determina que el artista es el padre biológico del demandante.

La sentencia se basa en una presunta negativa a someterse a una prueba biológica, que “no es tal”, y que en cualquier caso se trata de “cosa juzgada”, según Falomir, quien manifestó a EFE que presentará el recurso seguramente a principios de septiembre, al ser agosto inhábil.

El cantante Julio Iglesias es el padre de Javier Sánchez Santos, de 43 años, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia (España) hecha pública este miércoles, que no es firme y que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de esta localidad situada al este de España.

Falomir explicó que la defensa plantea la cuestión como “cosa juzgada” y por ello decidir la práctica de una prueba biológica con carácter previo a resolverla es “un contrasentido” porque la ley exige que, antes de practicar las pruebas, “se resuelva esta cuestión”, por lo que no hay tal negativa a someterse a la prueba sino que primero se debe determinar si es cosa juzgada.

“Decir con carácter previo y anticipado que se someta a la prueba y luego se decidirá si es cosa juzgada, pues no”, argumentó.

El abogado del cantante defiende que no hay indicios, y los que hay son “una foto de Julio aquel día con otras personas en una sala de fiestas” en 1975. “¿Eso significa que hay indicios de relación?, contrariamente a la sentencia, pienso que no es suficiente”, señaló Falomir, que dijo que no ha podido comunicar todavía la sentencia a Julio Iglesias.

