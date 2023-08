El compromiso y esfuerzo de Daniela García ha valido la pena. Con 17 años es la número del ranking nacional en su categoría de Karate Do y logró clasificar al Campeonato Panamericano, al que no sabe si podrá asistir por falta de recursos.

El evento se realizará en Santiago de Chile, del 23 al 27 de agosto, y requiere de monto aproximado de mil 700 dólares para costear boleto aéreo, hospedaje, viáticos e inscripción en la actividad.

José Donatti, sensei de Daniela, detalló que en el campeonato del año pasado no pudo participar por falta de recursos, por lo que esperan lograr recaudar lo necesario para que renueve su título obtenido, tras ganar medalla de oro en 2019 en este evento, que es el más importante del continente en la disciplina.

Desde los cinco años ella practica karate y se ha ganado la invitación al campeonato para el que la Federación Venezolana no cuenta con los recursos económicos. “Por eso me veo en la necesidad de buscar a alguien que me patrocine económicamente ya sea particular o empresa… Si alguien desea formar parte de este gran sueño estaría sumamente agradecida, hagamos historia juntos”, expresó Daniela.

Para estar convocada a dicho evento en su categoría tuvo que sumar puntos en varias competencias federadas nacionales e internacionales. El año pasado participó en el Campeonato Nacional Juvenil, la Copa Batalla de Carabobo, y la Copa Internacional Simón Bolívar, en las cuales obtuvo medalla de oro.

Este año ha participado en tres competencias similares en las que también ganó el primer lugar y clasificó al Campeonato Suramericano, realizado del 24 al 30 de abril en Brasil, donde obtuvo medalla de bronce en las categorías junior y adulto.

Esta atleta de la selección nacional de Karate Do, campeona centroamericana, suramericana y panamericana, entrena en el Patinódromo de Naguanagua y participa actualmente en la categoría kata individual femenino junior, en la que también representará a Venezuela en el Campeonato Panamericano, evento al que fueron convocados alrededor de 90 karatecas del país, de los que suelen asistir menos del 50% por falta de recursos económicos.

Para cualquier colaboración pueden realizarla a través de:

Pago móvil Banco Nacional De Crédito

0424-459.49.09

C.I.: 31.457.202

Zelle: [email protected]

Daniela García – 0424-459.49.09

Sensei José Donatti – 0414-940.70.67