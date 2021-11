El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan aseguró en un comunicado que su oficina trabajará de forma independiente y sin ningún programa político. Está convencido que al final, con paciencia, cooperación y decidida profesionalidad, se establecerá la verdad.

Un escrito difundido a través de la web de la CPI, detalla la opinión de Khan tras su visita a Venezuela del 31 de octubre al 3 de noviembre, tiempo en el cual aseguró haber participado en numerosas reunones con funcionarios de gobierno y representantes de la Sociedad Civil. En todas ellas estuvo acompañado por Nicolás Maduro.

El fiscal aseguró que apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el Gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos.

Khan alabó la firma del Memorando de Entendimiento con el gobierno de Venezuela, el cual sienta las bases para una cooperación constructiva que, en simultáneo, permita un trabajo independiente e imparcial. «La investigación, ahora abierta, no es un camino de un solo sentido. Es solo el comienzo de un proceso».

COMUNICADO DEL FISCAL KARIM KHAN

Acabo de regresar a La Haya de una productiva misión a Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Entre el 31 de octubre de 2021 y el 3 de noviembre de 2021, mantuve conversaciones constructivas y sinceras con altos funcionarios del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

Expreso mi agradecimiento a las autoridades de Venezuela por su invitación oficial y por comprometerse con mi delegación y conmigo en lo que fue un cronograma corto pero significativo. En lo que respecta a los funcionarios del Gobierno, mi delegación y yo nos reunimos varias veces con el Vicepresidente y también con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República. Además, mantuvimos reuniones con el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo, la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Asamblea Nacional y otros Funcionarios del Estado.

Fue particularmente notable que el Presidente de la República, Excmo. Sr. Nicolás Maduro Moros, participó directamente conmigo durante tres días en reuniones que totalizaron casi 10 horas. Si bien las discusiones fueron sinceras, en todo momento fueron corteses y se llevaron a cabo con un espíritu constructivo. Extiendo mi agradecimiento al Presidente, a otros funcionarios y partes interesadas por colaborar con mi delegación y conmigo de esta manera durante nuestra visita.

Desde que asumí el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional («CPI» o la «Corte»), he estado revisando la evaluación alcanzada bajo mi predecesor, mientras sigo buscando un diálogo significativo con las autoridades venezolanas para mantener y profundizar cooperación prevista en el Estatuto de Roma.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000 y desde entonces es Estado Parte. La Fiscalía («la Fiscalía») abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela en febrero de 2018. Unos meses después, el 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados Partes al Estatuto de Roma solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela.

Como he dicho en repetidas ocasiones, los exámenes preliminares no deben prolongarse durante períodos de tiempo excesivamente largos y deben llegar a una conclusión tan pronto como los criterios establecidos en el Estatuto de Roma se hayan evaluado adecuadamente sobre la base de la mejor información disponible.

A veces hay malentendidos sobre qué es un examen preliminar y qué no es. Por tanto, es importante subrayar que el proceso de examen preliminar es un mecanismo de filtrado. Hasta el momento, mi Oficina no ha realizado investigaciones en Venezuela. No hay objetivos ni sospechosos en esta etapa del procedimiento. Sin embargo, solo mediante la apertura de una investigación formal se puede determinar la verdad. Al respecto, enfaticé en mis diversas reuniones en Caracas, que el artículo 54 (1) (a) del Estatuto de Roma requiere que mi oficina investigue las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual para establecer la verdad.

La investigación, ahora abierta, no es un camino de un solo sentido. Es solo el comienzo de un proceso.

El Gobierno de Venezuela consideró que no se han cumplido las condiciones para una investigación. A pesar de esto, considero un gran mérito para ellos que se hayan comprometido a cooperar con mi oficina a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa. Me han invitado a regresar a Venezuela al igual que los miembros de mi oficina. Paralelamente a la investigación que comenzaremos ahora, continuaré buscando formas significativas de cooperar y comprometerme con las autoridades y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad.

Mi oficina apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el Gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos. El principio de complementariedad es la base del sistema del Estatuto de Roma y sigue siendo un principio importante durante la etapa de investigación.

La evidencia del nivel constructivo y sostenido de compromiso con las autoridades venezolanas durante mi estadía en Caracas encuentra forma en la firma conjunta de un Memorando de Entendimiento (MoU) el 3 de noviembre de 2021, en el Palacio Presidencial. Este Memorando de Entendimiento sienta las bases para un diálogo y una cooperación sostenidos a medida que avanzamos hacia la siguiente fase en esta situación. Como deja claro el Memorando de Entendimiento y como lo he manifestado públicamente, el examen preliminar de la Situación en Venezuela (Venezuela I) ha llegado a su fin luego de un proceso exhaustivo e independiente con la conclusión de que existe una base razonable para proceder con una investigación.

Me tranquiliza y me complace que al firmar este memorando de entendimiento, Venezuela y mi oficina se comprometen a trabajar en colaboración, al mismo tiempo que de forma independiente e imparcial, pero con pleno respeto al principio de complementariedad, y a buscar la cooperación y la asistencia mutua. Ésta es la mejor manera de promover los valores y principios del Estatuto de Roma.

Por último, si bien no desconocemos el discurso político y las fracturas en Venezuela o el contexto regional, es importante que se le dé espacio a mi oficina para que haga su trabajo. Haremos nuestro trabajo de forma independiente y sin ningún programa político. Trabajamos como funcionarios de la Corte de conformidad con los valores y principios del Estatuto de Roma. Como he dicho anteriormente, tomaremos una opinión bastante sombría de cualquier intento de utilizar la apertura de la investigación para obtener beneficios políticos o para politizar el trabajo independiente de mi Oficina.

Debemos tener los principios suficientes para alentar y apoyar a cualquier individuo o autoridad que se acerque a la ley y los principios del Estatuto de Roma. Al final, con paciencia, cooperación y decidida profesionalidad, se establecerá la verdad. Solicito paciencia y apoyo mientras este proceso avanza en su siguiente etapa.

Prensa CPI