El alero estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, resultó positivo por coronavirus luego que se confirmara la noticia de que 3 jugadores más de los neoyorquinos se contagiaran del virus, así lo hizo saber el equipo tras un comunicado en sus redes sociales.

La pandemia de Covid-19, ha generado un receso nunca antes visto en todos los deportes a escala mundial y una de las disciplinas que suspendió sus actividades por un mínimo de 30 días, fue la NBA luego del positivo por parte de Rudy Gobert y que más tarde se le unieron, Donovan Mitchell y Christian Wood.

Ahora a esta lista se unen 3 jugadores más que aún se desconocen sus nombres, además del otrora MVP de la liga, Kevin Durant. Así lo hizo saber la organización en sus redes sociales luego de realizarles las pruebas a estos integrantes del plantel quienes actualmente se mantienen en cuarentena al igual que Durant.

El periodista Chams Sharania, confirmó el positivo del ex jugador de los Golden State Warriors en su cuenta de Twitter:

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020