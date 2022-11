El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, ha confirmado que asesores militares de Irán han muerto en Crimea, según informó este viernes el diario británico “The Guardian”.

En una entrevista con este medio en Kiev, Danílov también advirtió que cualquier iraní que se encuentre en alguno de los territorios ucranianos ocupados por Rusia se convertirá en objetivo militar.

El responsable aseguró que varios asesores iraníes fueron detectados en Crimea, en donde han prestado ayuda al Ejército ruso para pilotar los drones armados “Shahed-136”, suministrados por el régimen de Teherán, si bien no precisó cuántos han resultado muertos.

“The Guardian” citó informaciones de medios israelíes que indican que hasta diez asesores iraníes han muerto como consecuencia de la contraofensiva ucraniana en esa zona del país.

“No deberían estar donde no deben estar. Estaban en nuestro territorio. Nosotros no les invitamos y, si están colaborando con terroristas y participando en la destrucción de nuestra nación, debemos matarlos”, declaró Danílov.

Asesores militares iraníes en Crimea

El rotativo británico recuerda que Irán solo ha reconocido que suministró un “número pequeño” de drones a Moscú meses antes de la invasión de Ucrania el pasado febrero, pero niega que sus asesores estén sobre el terreno para ayudar a los militares rusos a operarlos ahora desde territorios ocupados.

“Los iraníes siguen insistiendo en que no suministran armas a la Federación Rusa, pero necesitamos confirmación. ¿Tenemos hoy esta confirmación? No, no la tenemos”, subrayó Danílov.

Agregó que los citados drones necesitan “gente entrenada para operarlos” y, en este sentido, opinó que “los rusos no tienen cerebro” para “aprenderlo por sí mismos”.

Danílov también aseguró que no está claro si Irán está suministrando a Rusia misiles balísticos.

Esta entrevista, observó “The Guardian”, fue realizada tras la reciente retirada rusa de la sureña ciudad de Jersón, lo que plantea interrogantes sobre el curso de acción de la contraofensiva ucraniana en los próximos meses.

A este respecto, Danílov evitó pronunciarse sobre si el avance militar se verá ralentizado por las condiciones invernales, por la barrera natural que presenta el río Dnipro o por la imprevisible respuesta de Moscú a la hipotética pérdida de Crimea, una cuestión que “genera nerviosismo” entre los aliados occidentales, según el diario.

“Debemos defender nuestro país y liberarlo de terroristas en cualquier momento del año. No importa en qué estación”, respondió el secretario, quien reconoció que el Dnipro es “un obstáculo más que superar” que “puede llevarse a cabo con el material y armas modernas”.

“Hasta que todo nuestro territorio no sea libre nuestro ejército no puede detenerse, y eso incluye a Crimea y otros territorios”, zanjó Danílov.