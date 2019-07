El círculo cercano al mandatario estadounidense, Donald Trump, sigue expresando su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y al Parlamento venezolano como única institución legítima en el país.

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, lamentó mediante un video publicado en su cuenta en la red social Twitter que Venezuela esté inundada de “corrupción” y de violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Nicolás Maduro.

“EEUU apoyará a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y la gente de Venezuela hasta que tengan un gobierno para el pueblo, no en contra”, reseñó 2001.

Reports of: Torture. Harassment. Arbitrary Detentions. Corruption. The list of #humanrights abuses by Maduro and his cronies goes on and on. The U.S. will stand with @JGuaido, @AsambleaVE, and the people of #Venezuela until they have a government for the people, not against. pic.twitter.com/BnBr6lAv1e

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) July 31, 2019