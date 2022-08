Doce años pasaron para que el cantante venezolano se reencontrara con su país. Kingttana regresó a Venezuela por todo lo alto para adelantar sus nuevos proyectos musicales y reafirmar el éxito de su más reciente sencillo «Tengo ganas».

El intérprete de éxitos como «No quiero perderte», pisó el suelo venezolano y rápidamente fue convocado por medios de comunicación televisivos y radiales para hablar de su trayectoria y ese regreso tan ansiado a su tierra.

Kingttana expresó durante una entrevista en un canal de televisión que son muchos sentimientos encontrados los que supone este regreso, pero que está contento de poder reencontrarse con su gente. “Estoy muy emocionado por estar aquí en mí país después de tanto tiempo”.

Tengo ganas

«Tengo ganas», su más reciente sencillo, ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en YouTube y ha conquistado las emisoras de Latinoamérica, como en Nicaragua, donde consiguió el primer lugar durante varios días en los registros radiales.

Ahora, el artista confirmó en su retorno a Venezuela que se encuentra trabajando en un nuevo sencillo, el cual contará con la participación del reconocido productor dominicano Maffio.

Kingttana detalló que nunca había incursionado en el género electrónico, por lo que al principio no estaba seguro de hacerlo, pero se arriesgó y le gustó. “Este tema con Maffio está buenísimo, quien no baile con esto, no baila con nada”.

El cantautor, quien trabaja para seguir creciendo y aumentar su audiencia de más de un millón de seguidores en Instagram, prometió regresar pronto a Venezuela para llevar a cabo varios shows, aparte de programar visitas a otros países de Latinoamérica que se encuentran ansiosos de tenerlo.

«Venimos con más fuerza para realizar futuros shows aquí en Venezuela», aseguró Kingttana.

