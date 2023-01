Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, negó que vayan a recurrir al mercado de fichajes para solventar sus problemas con las lesiones y alegó que si no se refuerzan es por dinero.

El conjunto de Anfield tiene que lidiar con las bajas de Diogo Jota, Luis Díaz y Virgil Van Dijk, además de las de Darwin Núñez y Roberto Firmino, que no deberían revestir mucha gravedad.

En este mercado invernal, el Liverpool solo se ha reforzado con la incorporación de Cody Gakpo, que ha llegado del PSV Eindhoven a cambio de 42 millones de euros.

“¿He estado en más de 6.000 ruedas de prensa en el Liverpool y otra vez tengo que contarte la historia del dinero?”, respondió Klopp cuando fue preguntado por la posibilidad de atraer a nuevos jugadores este enero.

“¿Por qué crees que tendríamos muchísimo dinero y no ficharíamos a jugadores? Ya sabes la respuesta. En un lugar de fantasía ficharías jugadores, pero no creo que eso pase. No es que tengamos tanto dinero que no sepamos cómo gastarlo. No es tan fácil. No podemos solventar todos los problemas en el mercado de fichajes”.