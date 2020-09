El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, mostró su admiración por Marcelo Bielsa, asegurando que es una inspiración para todos los entrenadores.

“Me gusta incluso sin conocerlo. Es probablemente el entrenador que más duro trabaja. Todos nos esforzamos mucho, pero creo que nadie puede competir con él en ese área. Le admiro, aunque nunca le he llegado a conocer del todo. He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos”, expresó el alemán en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado.

Klopp agregó que admira la calidad del técnico argentino, quien cuando tiene una idea a la hora de entrenar, “se apega a ella, no la suelta y acaba teniendo éxito”, lo que le convierte en alguien “muy interesante en este negocio”.

Ambos entrenadores se enfrentarán este sábado en la primera jornada de la Premier League. El campeón de la pasada temporada, el Liverpool, se verá las caras en Anfield con el recién ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa.