Korey Cunningham, exjugador de Giants, Patriots y Cardinals, muere a los 28 años

Korey Cunningham, ex ‘tackle’ ofensivo de los New York Giants, New England Patriots y Arizona Cardinals, falleció este viernes a la edad de 28 años, informó el equipo neoyorquino.

«Nos entristece saber del fallecimiento de Korey Cunningham. Era una parte vital del espíritu y la camaradería del vestuario. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Korey», escribieron los Giants a través de un comunicado.

Cunningham arribó a la NFL para jugar con los Arizona Cardinals luego de ser seleccionado en la séptima ronda del Draft 2018.

En 2019 pasó a los Patriots, equipo con el que permaneció hasta la campaña 2020.Sus últimas dos temporadas (2021 y 2022) las pasó con New York.

El guardia de los Giants, Justin Pugh, quien fue compañero del exestrella de los Cincinnati Bearcats del fútbol colegial compartió su pesar por el fallecimiento del ex ‘tackle’.

«Hoy es un día triste; siempre recordaré los buenos momentos y las risas. Todos los que conocieron a Korey Cunningham se hicieron mejores de alguna manera. El mundo perdió a una gran alma», lamentó Pugh.

«Los New England Patriots lamentan conocer el inesperado fallecimiento de Korey Cunningham. Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de Korey, a sus compañeros de equipo y a todos los que lamentan su pérdida», fue el mensaje de los Pats en sus redes sociales.

Según los informes, Cunningham fue encontrado muerto en su casa de Nueva Jersey. No hay información sobre las causas que provocaron su muerte.

El nacido en Montevallo, Alabama, un 17 de mayo de 1995 jugó 31 partidos de su carrera, seis de ellos como titular; su retiro prematuro se debió a constantes lesiones que sufrió en los pies.

Fue operado como novato con los Cardinals y luego con los Giants en 2022 antes de decir adiós al fútbol americano.

