La agrupación mexicana de rock y pop Maná será honrada durante los Premios Billboard de la Música Latina con el galardón Icono, en una velada que se llevará a cabo el 23 de septiembre en Miami en la que además interpretarán su nuevo sencillo, una nueva versión del clásico «El Reloj Cucú».

El grupo será exaltado por «haber labrado una carrera que ha no solo se mantuvo relevante a lo largo del tiempo, sino que también los ha convertido en la banda más distinguida de su género», informaron este jueves Telemundo, que transmitirá los premios, y la organización Billboard.

Maná, ganadora de cuatro premios Grammy y ocho Grammy Latinos, cantará junto con Mabel su nuevo canción «El Reloj Cucú», que con el video serán lanzados ese mismo día en todas las plataformas digitales.

«Maná es un ícono de la música latina, emblemática en el rock y en toda la música en español», detallaron los organizadores de los premios.

Los mexicanos también hablarán durante la Semana de la Música Latina de Billboard, que se llevará a cabo en Miami del 20 al 24 de septiembre y presentará conversaciones y actuaciones con cantantes como Karol G, Daddy Yankee y Nicky Jam, entre otros.

El cantante principal de Maná, Fher Olvera, y Mabel presentarán el panel «Inside the Soul of the Artist», en honor a las madres solteras, que crecieron sin padre y el papel que juega la angustia en el proceso creativo.

A lo largo de sus 35 años de carrera, el grupo de Guadalajara, formado también por Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, se ha mantenido a la cabeza de la música en el continente.

Su música ha sido lanzada en más de 40 países, lo que resultó en más de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Maná es ampliamente considerado como el más exitoso actor de giras latinas, habiendo agotado las entradas en todo el mundo, detallaron los organizadores de los premios.

La banda, que también ha sido acreedora de cinco Premios Juventud, tiene el récord como el único artista en vender siete espectáculos en el prestigioso Foro de Los Ángeles como parte de una sola gira, rompiendo el récord de seis shows de The Eagles y Kanye West.

Maná ha sido también reconocida con 24 Premios Billboard de la Música Latina y es finalista este año por Artista pop latino del año, dúo o grupo.

Grandes éxitos

La banda, que ha lanzado 32 canciones, entre ellas grandes éxitos como «Labios compartidos» y «Lluvia al corazón», es la primera de rock en español en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Además, desde hace 25 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido el brazo social de Maná, combinando la conservación y el rescate ambiental con el desarrollo.

Más recientemente, la banda unió fuerzas con representantes del Gobierno estadounidense para fomentar la vacunación entre la población latina de Estados Unidos.

En la velada de los Premios Billboard de la Música Latina 2021 también cantará y será galardonada con el premio a la Trayectoria Artística Paquita la del Barrio, un ícono y expresión de la cultura popular mexicana.

Los premios contarán además con las actuaciones de Camila Cabello, Christian Nodal, Juanes, Natti Natasha, Prince Royce, Ana Barbara, Carlos Rivera, Myke Towers, Paquita la del Barrio, Reik y Rauw Alejandro.

Los premios, que se realizarán en el Centro Wastco de Coral Gables, en el condado Miami-Dade, coincidirán con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año a Miami.

