Al salir excarcelado este sábado en horas de la tarde, luego de permanecer cuatro años detenido en diferentes cárceles del país, Raúl Isaías Baduel, hijo del general retirado Raúl Isaías Baduel, dirigió una carta a sus amigos y familiares.

#2Jun Carta escrita por Raúl Emilio Baduel. Agradece a familiares, amigos, abogados y compañeros. También dedica una parte a sus captores: “En algunos de ustedes tuve la oportunidad de ver un halo de bondad y por lo tanto quiero que sepan que a ninguno les guardo rencor” pic.twitter.com/C91oo2hUen — Raylí Luján (@RayliLujan) June 2, 2018

A continuación el texto íntegro:

En estos momentos cruciales, donde por fin se rompen las cadenas que aniquilan la existencia cotidiana a nosotros presos políticos, dedico estas primeras letras de libertad a todos y cada uno de los hombres y mujeres que han sufrido y que sufren injusto cautiverio producto de sus principios y convicciones a favor de las virtudes de la luz, de la democracia y del bien para sus congéneres, estas líneas van para todos aquellos héroes que viven y vivirán como ejemplo de existencia, Saulo de Tarso (luego San Pablo), Gandhi, Mandela, Rosa Parks, Martín Luther King, y todos los seres que engrandecen a la humanidad, también para todos los Venezolanos víctimas de la represión de un DESgobierno que intentó fallidamente acallar las voces de quienes gritamos hasta aún bajo el silencio de los barrotes y de la muerte, mis oraciones van de primero a todos aquellos que les truncaron el don de la vida como consecuencia de su lucha libertaria o encontraron la muerte repentina e injusta producto de la inseguridad, de la escasez de medicinas o alimentos o en la mengua de algún hospital Venezolano sin insumos, TODOS ELLOS SON MARTIRES por un DESgobierno indolente, y vivirán por siempre en nuestros corazones y pensamientos.

Hago una mención especial a esos Venezolanos que se vieron forzados al exilio o a la migración forzada en busqueda de un mejor futuro, a ellos les digo que pronto serán bienvenidos de nuevo a su querida VENEZUELA, una Venezuela donde seremos CIUDADANOS más que un vago y vacío”pueblo”, una NACIÓN y REPÚBLICA más que una inconsistente “patria”.

No puedo dejar de dar un infinito agradecimiento a mi amada familia, a mi bella madre, a mi padre, a mi hermana Rayrin, a todos mis hermanos; a mis amigos, los cercanos que estuvieron pendiente de mi y apoyandome en mis necesidades, a todos aquellos que me acompañaron viviendo junto conmigo la miseria de la injusta cárcel y que algunos hasta se sometieron a la degradación de su intimidad para tan sólo verme y decir que están conmigo… No tendré vida para retribuirles su tan necesario apoyo, este es el aliento que me mantiene vivo, también lo son todos esos amigos que no conozco, esos que a través de todos los medios y las redes sociales denunciaron la injusticia y me sumaron a sus oraciones y rezos.

Agradezco profundamente a mis abogados, y a los que intentaron TODO en el plano jurídico, en la lamentable ignominia política, para sacarnos a “el gato” y a mi, de una injusta prisión de conciencia pero con la conciencia limpia, tengo necesariamente que agradecerle públicamente al Dr. Omar Mora Tosta, mi hermano del alma, y a la Dra. Theresly Malavé por todo su esfuerzo y tiempo dedicado dentro y fuera del país.

Un agradecimiento fraterno a todos mis amigos de Voluntad Popular, y a los verdaderos factores democráticos de Venezuela, a mi hermano Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, a Antonio Ledezma y su esposa Mitzy, a Richard Blanco, Maria Corina Machado, Luis Florido, Daniel Ceballos, Adriana Pichardo, Ramón Rengifo, a mi hermano Leocenis García, a mi amigo Alberto Federico Ravell y a todos los de la tan maltratada prensa y medios de comunicación nacional e internacional.

Como último dedico también estas líneas a mis captores, verdugos y carcelarios, en “algunos” de ustedes tuve la oportunidad de ver un halo de bondad y por lo tanto quiero que sepan que a ninguno les guardo rencor, ni ningún deseo de venganza o retaleación, más bien trataré de emular las palabras de Madiba, cito: “Mientras salía por la puerta hacia la entrada que me conduciría a la libertad, sabía que si no dejaba toda mi amargura y odio atrás, todavía estaría en prisión”. Nelson Mandela.

Que el hacedor de lo infinito los bendiga y que la gracia de su hijo unigénito nos guarde por siempre Venezuela.

Raúl Emilio Baduel Caferelli.