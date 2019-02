La Copa Sudamericana conocerá esta semana los cuatro primeros clasificados a la segunda fase del torneo que en la edición de 2019 tendrá final única y el concurso de 54 clubes.

El Chapecoense brasileño, campeón en 2016, será uno de los que intentará sellar el pasaporte a la siguiente ronda cuando reciba el martes 19 de febrero al Unión La Calera chileno.

El duelo de ida en suelo austral quedó igualado 0-0, resultado que supone una ventaja para los de Chapecó en sus pagos con vistas al de vuelta que será arbitrado por el venezolano José Argote.

En campo argentino se jugará el segundo partido de la semana entre el Defensa y Justicia y el Botafogo brasileño bajo las órdenes del referí peruano Diego Haro.

El conjunto bonaerense espera ratificar su buen momento en la Superliga argentina, de la que ha sido líder, para dar vuelta al 1-0 en contra del encuentro jugado hace dos semanas en Río de Janeiro.

Los de la estrella solitaria también atraviesan buenos vientos dado que acreditan una seguidilla de tres triunfos y además sin recibir goles, algo que no les sucedía desde hace casi un año y medio.

En Montevideo jugarán el jueves el Liverpool uruguayo y el Bahía brasileño en una llave en la que el conjunto charrúa sacó ventaja por la mínima diferencia como visitante en el partido de ida.

Mientras el Liverpool igualó 1-1 ante Nacional en el comienzo del torneo Apertura uruguayo, el Bahía vive un momento deportivo irregular que lo tiene de tercero en el regional Baiano y de quinto en la Copa del Nordeste.

Para dirigir el enfrentamiento entre uruguayos y brasileños la Conmebol designó al árbitro boliviano Gery Vargas.

La semana de partidos por la Copa Sudamericana terminará el mismo jueves con el que jueguen en la ciudad colombiana de Manizales el Once Caldas frente al Deportivo Santaní paraguayo.

Tras pactar tablas a un gol en el lance de ida es el conjunto colombiano el que luce mejor para adquirir el pasaje a la segunda ronda no solo por su presente, sino por una mayor experiencia internacional, que muestra en sus vitrinas la Copa Libertadores de 2004 como su mayor trofeo.

El brasileño Raphael Claus será quien imparta justicia en el estadio Palogrande.

La Copa Sudamericana tendrá este año por primera vez una final a partido único que se jugará el 9 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

– Partidos de la tercera semana, primera fase:

19.02 Chapecoense (BRA) – Unión La Calera (CHI) Ida: 0-0

20.02 Defensa y Justicia (ARG) – Botafogo (BRA) Ida: 1-0

21.02 Liverpool (URU) – Bahía (BRA) Ida: 0-1

21.02 Once Caldas (COL) – Dep Santaní (PAR) Ida: 1-1