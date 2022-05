Hace más de un año que la familia se sostiene solo con los bonos que llegan a través del Carnet de la Patria. Antes, Édgar vendía café caminando por la avenida principal de Sinamaica, pero en un tropiezo se le cayó el termo y se partió. Se quedó sin nada, dice.

«Tenemos los bonos pero no alcanzan, porque cuando la gente del mercado sabe que pagaron, aumentan. Nosotros pasamos la huella para poder comprar, pero estamos fregaos porque cobran el triple, aquí lo que se mueve es el dólar y el peso colombiano», dijo.

Edgar cuenta que cuando le llega «un bono bueno» de 19 bolívares, respira porque puede comprar tres productos.

«Fijo compro salchichón y harina o arroz, pero a veces dejo el azúcar y prefiero comprar jabón porque aquí pasamos días sin bañarnos”, contó avergonzado.

También les llega cada mes la bolsa del CLAP, el paquete que cuesta 10.000 pesos o cinco bolívares en efectivo, trae tres kilos de arroz, dos kilos de harina precocida amarilla, un kilo de pasta y un kilo de granos. A veces, incluye dos sardinas y café, porque la mayoría de las veces la bolsa llega saqueada a la casa de los beneficiarios.

Esa comida debe durar 20 días aproximadamente, comiendo una vez al día. «Lo que más comemos es arroz solo, frijoles que vienen en la bolsa, o cambio harina por pescado», contó la madre.

El resto de los días Edgar vende el plástico que recolecta, cuando no hay, pide en el mercado para darle de comer a sus dos pequeños, aunque reconoce que la que más come es Angélica, por su condición. “No me dan trabajo con esta edad, prefiero pedir que robar, lo hago por ellos. Me parte el alma saber que mis hijos nunca han comido tres veces en un día, no saben lo que es eso”, confesó.

Angelica llora, se muestra inquieta en medio de la conversación.

«Es que no está acostumbrada a ver gente extraña», suelta su madre a lo que Edgar responde: Tiene hambre, por eso está así.

«Antes era mejor»

Con 40 kilos menos, lánguido y sin conseguir calmar su llanto, el padre de familia contó que antes de la pandemia tenían una situación más estable.

«Vivíamos en Barquisimeto y yo trabajaba como vigilante, ganaba 600 bolívares al mes y tenía esa nevera llena de carne y pollo. Con la pandemia se apretó la situación y me quedé sin trabajo, así que nos vinimos para acá porque mi esposa es oriunda de aquí, pero ha sido terrible», dice.

Édgar confesó que a veces se siente mareado, con náuseas. Lo mismo le pasa a Édgar Alejandro de 11 años de edad, su hijo, cuando va a la escuela. «Solo le pido a Dios que me ayude para que el día que yo falte mis hijos no sufran tanto», dijo resignado.

Elia acuesta de nuevo a Angélica en la cama, busca su muñeca preferida y prende el ventilador. «Yo no tengo nada, la nevera se dañó, nunca he tenido lavadora y cocino en leña. Para tener agua tenemos que traerla de la plaza porque nosotros no podemos comprar agua. Si llueve es peor, porque se moja todo», dijo.

El hambre en la guajira es de vieja data

El caso de la familia Moreno es solo uno de los múltiples casos de pobreza extrema que abundan en la Guajira venezolana desde hace décadas.