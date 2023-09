Silvana Acosta es economista, mamá, empresaria y ahora también la representante del estado Lara en el concurso de belleza Señora Universo Venezuela.

La mujer de 43 años que conduce el programa radial “Imagen para el éxito”, señala que ha acumulado interesantes experiencias que crearon una necesidad de compartirlas con otras mujeres que se enfocan en el éxito.

Desde hace 3 años maneja su empresa, que forjó gracias a su experiencia en la administración pública. Donde ocupó una serie de cargos gerenciales, con diversos equipos y etapas. “Uno de mis propósitos es transmitir a otras mujeres todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Tuve a mi hija muy joven, soy madre divorciada y eso no ha sido ninguna limitante para desarrollar todos mis objetivos de camino al éxito”.

“Para mí los temas de imagen personal, corporativo y empresarial siempre han sido muy importantes y los he aplicado en cada espacio donde me he desenvuelto, porque estoy convencida que si trabajamos un conjunto de aspectos de manera estratégica, podemos cumplir nuestras metas. ¡Si yo puedo, tú puedes!”, explicó.

Acosta cursó estudios de maestría y gerencia Logística en la Unefa. En la actualidad elabora su tesis para la maestría de Administración de Empresas, mención Mercadeo de la Universidad de Carabobo. Fungió como directora de logística y gerente general del Acuario de Valencia durante 3 años y en su último año se convirtió en presidente del lugar.

Además fue directora de Planificación de la Alcaldía de Vargas y trabajó en el área de Presupuesto y Planificación en el Ministerio de Industria y Comercio. En el sector privado estuvo 5 años, en un programa de la trasnacional GM.

“Quiero que otras mujeres me vean como una referencia»

Tras una serie de emprendimientos personales consolidó su empresa privada de transporte, para seguir con su preparación personal en el campo de la asesoría de imagen personal, corporativa y empresarial. Con formaciones en el área de psicología gerencial, oratoria y coaching.

“Quiero que otras mujeres me vean como una referencia, que comprueben que sí se puede construir una imagen, siempre y cuando ésta vaya ligada a la acción. Cuando conocí a mis compañeras de este concurso observé que muchas tenían su equipo de asesores, en mi caso, estoy poniendo en práctica todo lo que conozco, pero por supuesto siempre tengo presente que es necesario ir de la mano de personas que sumen hacia ese objetivo”, agregó.

La candidata del estado Lara dijo que: “es necesario prepararse para mejorar la comunicación verbal y no verbal, atender las normas de educación, etiqueta, mostrar actitud, comportamiento, todo es un conjunto. Tengo el deseo de apoyar a quien lo necesite, porque no podemos quedarnos en lo superficial, las mujeres somos seres integrales y debemos potenciar nuestro interior y aumentar nuestra seguridad. Se puede iniciar desde un pequeño paso, pero siempre pensando en avanzar”.

Con nota de prensa

