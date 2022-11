En opinión del dirigente gremial de la ganadería, Tulio Pacheco, las estimaciones de crecimiento económico recientemente hechas públicas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran, en contraste con el resto del mundo, que Venezuela tendrá un crecimiento muy modesto, entre 0 y 3% del PIB, para el 2023.

Estima que las razones de este desempeño son conocidas, pero el análisis del FMI resalta un parámetro a veces dejado de lado: el papel de la educación en el crecimiento económico.

Apunta que según el FMI, Venezuela junto con el resto de América Latina, producto del COVID 19 y, principalmente, por fallas estructurales, vivió los periodos de cese de actividades educativas más largos y su reinicio es aún desigual y limitado. En definitiva, sin educación el crecimiento económico se debilita y se anula.

Pacheco considera que estos datos son preocupantes, porque sin educación no se puede dotar de destrezas a los niños y jóvenes, Y estas permiten, entre otras cosas, que sean aptos para el trabajo y altamente productivos.

“Sin educación, no agregamos valor a nuestros productos y servicios y, en consecuencia, nuestro Producto Interno Bruto no logra despegar. Lógicamente, sin crecimiento económico no hay desarrollo ni reducción de la pobreza”.

El ingeniero agrónomo considera que se deben hacer esfuerzos sostenidos para invertir en materia educativa, masificarla y lograr altos estándares de calidad.

“Todos tenemos un papel que jugar, tanto el gobierno como la sociedad civil y la empresa privada. El enfoque que hemos puesto a disposición de todos los actores, es asociar la productividad con la educación”.

Apunta que en el ámbito rural, la formación, certificación y adiestramiento dirigida a la actividad agrícola y ganadera, permitirá mejorar la productividad, dar oportunidades concretas a la gente de tener las competencias para trabajos mejor remunerados y, en definitiva, reducir los cuadros de pobreza generalizada que son más complejas de solucionar sin empleabilidad por carencia de adiestramiento.

Añade que la solución a estos problemas no puede tener como modelo el asistencialismo, al contrario, debe existir un enfoque integral. No es dar el pescado, sino enseñar a pescar.

“El acceso a financiamiento internacional para proyectos productivos que contemplen responsabilidad social empresarial es clave, esta depende de la plena inserción de Venezuela en la comunidad internacional y la interacción de distintas agencias de cooperación global con los distintos actores locales”.

