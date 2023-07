Las mujeres para experimentar el placer sexual, lo pueden hacer por varias vías, una es a través de la vagina donde por medio de la fricción durante la penetración logra presentar un orgasmo vaginal, la otra es el clítoris que es el órgano eréctil de la mujer y que no solo ocasionará el orgasmo estimulando el glande del clítoris (que es lo que se logra visualizar), sino a través de sus ramas que rodean el vestíbulo, que también pueden ocasionar el orgasmo. Finalmente tenemos un área en vagina que es conocido como el Punto G, que actualmente sigue en controversia su existencia.

Es bien sabido que la mujer produce una secreción vaginal al momento de la excitación, que tiene como objetivo lubricar las paredes vaginales para que la penetración no resulte dolorosa. Inicialmente, se creyó que el relato de muchas pacientes en el sentido de que expulsaban un líquido abundante al momento de las relaciones sexuales, hacía referencia a esa lubricación vaginal.

Sin embargo, varios investigadores se dieron a la tarea de estudiar el fenómeno y se llegó a la conclusión que en algunas mujeres, además de la lubricación vaginal, se produce la salida de un líquido a través de la uretra, al momento de la relación sexual.

La eyaculación femenina acontece justo cuando sucede el orgasmo, sobre todo en las mujeres conocedoras de las técnicas de estimulación del punto G, ya que cerca de esta zona se ubican unas glándulas llamadas skene que pueden variar en número de acuerdo a cada mujer y serán el responsable de la eyaculación. Esta información es muy útil, en el sentido que algunas mujeres creen orinarse con las relaciones sexuales y esto les provoca fuertes inhibiciones en su desempeño sexual. Sabemos que no es una incontinencia urinaria porque se produce aun cuando la mujer ha orinado antes de la relación sexual.

Además, a diferencia de la incontinencia urinaria clásica, esta salida de líquido solo se produce con el acto sexual y no con los esfuerzos físicos. Hay que ser claros: No todas las mujeres presentan la eyaculación femenina. Lo cierto es que un grupo de mujeres experimentan este fenómeno que es visto por ambos miembros de la pareja.

Es importante resaltar que las mujeres presentan placer sexual de diferentes maneras, que en realidad la eyaculación femenina ocurre en un porcentaje muy pequeño, por lo que no debe existir frustración en las mujeres que no lo presenten. No obstante, si te causa curiosidad experimentarlo, es algo que se puede aprender incluso de la mano de un especialista como el sexólogo.

