A diario llegan muchos funcionarios a Las Tejerías, en Aragua, provenientes de otras regiones. Varios de ellos de Carabobo. Incluso, desde ese mismo domingo cuando la población amaneció devastada producto de las lluvias que comenzaron alrededor de las 5:30 de la tarde del 8 de octubre. Desde entonces, no han parado las labores de búsqueda, y aquí te contamos parte de eso:

Era lunes 9 de octubre. Una mujer notificó que la noche del sábado su madre la llamó por teléfono para informarle que se estaba ahogando en su casa, que la ayudaran. Pero se cree que la fuerza del agua no dio tiempo de mucho: Se rompieron puertas y paredes. Dentro de la vivienda todo era ruinas, afuera lo era aún más.

El lodo alcanzó más o menos un metro y medio de altura. La casa parecía estar «enterrada». Comisiones de los Bomberos Valencia, San Diego y Los Guayos comenzaron la búsqueda de la mujer con ayuda de la brigada canina K9. Donde los perros daban las señales ahí comenzaban a excavar hasta llegar al suelo con la esperanza de encontrar el cuerpo, pero cada intento era infructuoso.

César*, uno de los bomberos que salió desde Carabobo, tiene sentimientos encontrados. Le genera tristeza ver como esa ciudad quedó destruida. La naturaleza no tuvo clemencia con sus pobladores. Cada paleada iba cargada de esperanzas de conseguir a alguien con vida, pero no ocurrió.

Sin embargo, el dolor que deja no haber rescatado a alguien con vida lo aplaca la satisfacción de ayudar a quienes sobrevivieron. Es ratificar que Venezuela aún está llena de gente buena, solidaria y amiga que hace llegar cantidades de insumos, recolectados en cientos de centros de acopios para los afectados y también para funcionarios que hacen sus labores. Incluso, quienes lo perdieron todo también tienden una mano amiga a otros.

La tarde estaba cayendo y la búsqueda tenía que parar. A la mujer aún no la encontraban. De hecho, a seis días de la tragedia todavía no ha sido localizada. Para César es frustrante. Sabe que no la van a localizar con vida, pero deseaba, al menos, que la hija tuviese algunas noticias de su madre y no pasar los días con la angustia de no saber a dónde habría ido a parar su cuerpo.

Siguen las labores

El trabajo no para. Efectivos bomberiles siguen prestando apoyo en Las Tejerías. De acuerdo con una nota de prensa de la alcaldía, el comandante de los bomberos de Valencia, Iván Campos, informó que ese organismo se mantiene prestando apoyo con tres unidades, desarrollando labores de rescate, resguardo y protección de los sobrevivientes, además de orientarlos con algunas medidas de seguridad.

«Estamos orgullosos del trabajo realizado por nuestros funcionarios, quienes se hicieron presentes en Las Tejerías para brindar una mano amiga a todas las familias afectadas, cumpliendo con esta labor humana en estos momentos difíciles», dijo Campos.

*Nombre ficticio para proteger la verdadera identidad del funcionario