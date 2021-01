Este miércoles, el Inter de Milán cayó 1-2 en su visita a la Sampdoria al recibir los goles de dos de sus ex jugadores, Antonio Candreva y Keita Balde, viendo truncada su racha de ocho victorias consecutivas en la Serie A.

El equipo de Antonio Conte contaba con una gran oportunidad para asaltar el liderato y aumentar la presión sobre el Milan, que recibe en la noche italiana a la Juventus. Pero, su racha de ocho triunfos al hilo se acabó en el estadio Marassi.

Con el belga Romelu Lukaku tocado y sentado por más de una hora en el banquillo, Conte apostó por el argentino Lautaro Martínez, autor de un triplete el pasado domingo frente al Crotone, y el chileno Alexis Sánchez. No obstante, su equipo pagó su falta de acierto ofensivo.

Los interistas tuvieron una inmejorable oportunidad para adelantarse en el minuto 12, cuando el VAR les otorgó un penalti. Sin embargo, el disparo del cobrador, Alexis Sánchez, fue parado por el arquero Emil Audero, mientras que el siguiente intento del inglés Ashley Young fue repelido por el poste.

La Sampdoria se salvó tras un comienzo complicado y castigó al Inter con dos goles en quince minutos. El cuadro genovés consiguió un penalti en el 23, por un toque con una mano en el área de Nicoló Barella y Candreva, ex Inter, no falló la transformación. Un cuarto de hora más tarde otro ex, Keita Balde, amplió distancias y puso contra las cuerdas a los hombres de Conte.

El técnico neroazurro fue obligado a dar paso a Lukaku en busca de la remontada. Su equipo, poco después de la entrada del belga, recortó distancias gracias al defensa neerlandés Stefan De Vrij. Pero, su empuje final no fue suficiente para evitar un grave tropiezo.

Se quedó segundo el Inter, con la Roma, a un solo punto de distancia. Además, alivió la presión sobre el líder Milan, que se mide este miércoles con la Juventus sabiendo que, incluso con una derrota, seguirá en la primera posición una jornada más.