El líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, principal partido de oposición en España, se comprometió este sábado a ser el presidente de “todos los hispanos” que viven en este país si en las próximas elecciones consigue ser jefe de Gobierno.

“Trabajaré por la hispanidad en mi país. Me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré”, señaló Núñez Feijóo en un acto en Madrid la comunidad hispana residente en España, en coincidencia con la Cumbre Iberoaméricana que se celebra este fin de semana en Santo Domingo.

El presidente del PP calificó esta cumbre de “fracaso diplomático”, al afirmar que es la única entre Europa y América que se va a producir cuando España va a asumir la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

“España tiene que ser el puente fundamental entre Europa y América Latina”, dijo, para asegurar que esto no puede ser un “eslogan político”, sino “el principio rector de la política española”.

Núñez Feijóo defendió la necesidad que España sirva de “puerta de entrada a las instituciones y a los mercados del resto de la UE de todos los países hispanoamericanos”.

Por eso, insistió, que el Gobierno de España debería aprovechar la presidencia de turno de la Comisión Europea para una mayor integración de la UE en Latinoamérica.

Concretamente, se refirió que a través de la presidencia se cierre acuerdos con Mercosur, Chile y México.

A la vez que apuntó que junto a estos grandes acuerdos es necesario adoptar otras medidas como la supresión del visado con Ecuador, al igual que hizo el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, de su mismo partido, con otros países como Colombia y Perú.

“Me siento orgullo de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas”, ironizó, en alusión “a no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas” que utilizan a su pueblo no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos.

El político conservador indicó que estará “siempre cerca de los que luchan por la libertad y lejos de los que la amenazan y la conculcan”, durante su intervención en este acto en el que ondearon banderas de países hispanoamericanos.

El Gobierno de España, una coalición de izquierda que preside el socialista Pedro Sánchez, ha subrayado que el potenciar los lazos entre Europa y América Latina será una de sus prioridades durante la presidencia europea, con una cumbre en Bruselas en julio UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que no se celebra desde hace años.

A la vez que ha avanzado que esos acuerdos comerciales con Mercosur, Chile y México son otra de sus prioridades.

Las elecciones generales en España están previstas para finales de años, si no se adelantan.