La directora de proyectos de la ONG Convite, Francelia Ruíz, aseguró este lunes en entrevista que la pandemia por coronavirus ha empeorado la situación de personas de tercera edad en el país, incrementándose el número de ancianos en centros de atención para mayores.

“Su único ingreso probablemente es la pensión; es una pensión que no alcanza, no llega a 1 dólar (…) No pueden comprar los medicamentos que requieren para atender sus enfermedades y tampoco pueden comprar alimentos para subsistir”, enfatizó Ruíz en entrevista para Unión Radio.

Destacó que el número de ancianos en centros de atención para mayores se han incrementado. Los ancianatos en Venezuela se han convertido en depósitos de seres humanos. Indicó que al menos el 82 por ciento de los adultos mayores toma algún tipo de medicamento, un dos por ciento puede adquirirlos, mientras que un 37 por ciento tiene mucha dificultad para lograrlo.

Ruíz advirtió sobre la necesidad de generar grupos de apoyo para acompañar a los abuelos e informó que a la fecha Convite adelanta programas de ayudas para beneficiar alrededor de 800 personas mayores.

Con información de Unión Radio