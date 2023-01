Las personas aunque no suelen admitir que se hurgan la nariz, no significa que no tengan este mal hábito. Además de los problemas de higiene, los expertos aseguran que ir en búsqueda de oro puede afectar tu salud y causar neumonía, vestibulitis nasal o hasta una perforación del septo nasal.

De acuerdo a una investigación publicada en la European Respiratory Journal, hurgarse la nariz puede propagar una bacteria peligrosa que causa neumonía. En algunos casos, también puede causar vestibulitis nasal o una perforación del septo nasal.

Un grupo de investigadores de la Escuela de Liverpool de Medicina Tropical estudiaron la forma en la que las personas contraen neumonía con la ayuda de 40 voluntarios sanos, a los cuales dividieron en cuatro grupos para exponerlos a la bacteria utilizando diferentes métodos de mano a nariz.

La investigación determinó que esa bacteria causante de neumonía se puede propagar al hurgarse y frotarse la nariz. Science Daily menciona que este es el primer estudio que demuestra que la transmisión puede ocurrir por contacto entre la nariz y las manos después de exponerse a la bacteria, y no solo a través de la inhalación.

El estudio también encontró que la bacteria se propaga al mismo ritmo, ya sea si las personas se hurgan la nariz, o simplemente la frotan con el dorso de la mano.

Infección neumocócica

Una de las investigadoras principales, la Dra. Victoria Connor, explicó que la infección neumocócica es una de las causas de muerte que tienen un considerable índice en el mundo con alrededor de 1.3 millones de muertes anuales en niños menores de cinco años.

Esta infección puede causar neumonía así como sepsis y meningitis, de acuerdo a la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Los resultados enfatizan la importancia de mantener una higiene de manos apropiada y de evitar la exposición a bacterias patógenas y a varias otras enfermedades, resalta la Dra. Nesochi Okeke-Igbokwe, una médica y experta en salud.

“Esto es lo que se debe entender ‒ si eres culpable de tener el hábito de hurgarse la nariz, nunca subestimes los peligros de salud potenciales en los que te puedes estar metiendo”.

Los peligros potenciales de hurgarse la nariz además incluyen sangrados nasales frecuentes e infecciones respiratorias recurrentes.

Nota de prensa