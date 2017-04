La muerte de Carrie Fisher no impedirá que la Fuerza cuente con ella en el Episodio IX de Star Wars, el cual comenzaría a rodarse en julio en Londres.

El hermano de la fallecida actriz que interpretó a la princesa Leia, Todd Fisher, contó al New York Daily News que su sobrina, Billie Lourd, se reunió con ejecutivos de Disney para hablar del futuro de la franquicia tras la muerte de su madre y les concedió autorización para utilizar su imagen en la próxima cinta. “Los dos pensamos cómo podríamos sacarla de la historia y la respuesta es que no podemos”, contó el productor y cineasta.

Por ahora se desconocen detalles de los recursos que emplearía el gigante del entretenimiento para recrear a la melliza de Luke Skywalker. “Ella es parte de la base y creo que su presencia es ahora más poderosa, como Obi Wan –cuando el láser lo corta y se vuelve más fuerte–. Siento que eso es lo que pasó con Carrie. Creo que su legado va a continuar”, añadió el hijo menor de Debbie Reynolds.

El mes pasado, el presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, confirmó que la compañía no incluiría imágenes digitales de la fallecida Carrie Fisher en el Episodio VIII de Star Wars, que se estrenará en diciembre.

Además de señalar que la actuación de Fisher en la próxima película de la saga (The Last Jedi) no se verá modificada, Iger indicó que la empresa está evaluando opciones para rodar más entregas de la franquicia galáctica.

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016 tras sufrir un paro cardíaco en un avión. La actriz estadounidense, de 60 años de edad, viajaba de Londres a Los Ángeles un día antes de Navidad cuando tuvo el ataque e inmediatamente fue atendida por el personal en el vuelo.

Su madre, la también actriz y cantante Debbie Reynolds, falleció a los 84 años de edad, un día después de la muerte de Fisher, como consecuencia de una hemorragia intracerebral.