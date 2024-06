“Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor”

Desmond Tutu.

Para abordar el tema de las proyecciones económicas en nuestro país, es menester emplear una postura propia de las Sibilas bien sea la de Cumas hija de Zeus y lamia un monstruo engendrado por Poseidón o asumir la pose de la Sibila de Delfos inspirada por Apolo , estos personajes en estado de éxtasis lograban predecir el futuro usando versos hexámetros con los cuales fueron escritos la Ilíada y la Odisea. También la obra de “Yo Claudio” escrita por Robert Graves, inicia con la profecía de la Sibila de Cumas, al cojo y tartamudo Claudio, en el siguiente tenor “ bajo el sangriento manto de Roma, a los 10 años y cincuenta y tres días Clau- Clau Claudio, recibirá un regalo que no esperaba”, justo todo cuanto predijo la Sibila sobre Claudio y su horrorosa familia se cumplió al pie de la letra, pero para la economía no existen oráculos, ni Sibilas inspiradas por deidades, existe la tangibilidad del cumplimiento o no de un conjunto de efectos que desencadenaran en una consecuencia.

Así desde el 2013, los economistas hemos advertido cual Laocoonte exhausto, los peligros de violar los axiomas de la ciencia económica, de la autonomía de la Banca central que reposa en los aportes de Rogof, Pearson y Tobelini, indicando las prácticas de autonomía política, independencia institucional, claridad de objetivos, rendición de cuentas y confianza, todas ellas burladas al convertir al Banco Central de Venezuela en un financista del gobierno central, inmerso en una frenética carrera de adjudicaciones que superan 1800 millones de dólares, para cerrar la brecha cambiaria entre los tipos de cambio, tan inútil es esta política que entre el 06/06/2024 y el 20/06/2024, se inyectaron 100 millones y 70 millones de dólares, para lograr cerrar la boca de cocodrilo, entre los dos esquemas cambiarios de 13 puntos a 11 puntos, pero la expectativa es muy grande, la violencia electoral deja al descubierto, la cada vez más evidente desconfianza en el proceso y la postura represiva del gobierno devenido contrincante electoral, favorecido, lo cual supone un vicio horrido de desviación del poder.

En su eterna conducta electoral, que ha asumido, el chavismo desde 1998, siempre el tema económico les ha supuesto, una asignatura quebrada, de esas que nos toca repetirle a los estudiantes sin aplicación, ni disciplina académica, que son incapaces de aprobar las microeconomías o sus áreas aplicadas o las macroeconomías y sus derivaciones aplicadas, para los economistas académicos, el chavismo es un sempiterno repitiente incapaz de entender lo que sebe hacer, para construir una cadena de causabilidad que devenga, estabilidad y embride lógica, son desesperantes sus argumentos, insufribles sus explicaciones, aberrantes las causan que esgrimen, obviamente vienen de su tara fascista, del enemigo externo, para usar un término que los describa, el chavismo y la economía , son una díada de cacofonías y circunloquios delirantes.

Bajo el lema este año, sí será el de la recuperación hemos visto, como el país se derrumba a pedazos, perdiendo más del 75% del tamaño de su economía, sin rendir cuentas, pues el banco Central de Venezuela, guarda un silencio cómplice, con el gobierno que pone en interdicción su existencia, reitero con absoluta responsabilidad lo que repito en mi cátedra aun libre de la Universidad de Carabobo: “ El banco Central es sólo una torre de Concreto, ubicada en el Centro de Caracas”, en trece (13) años maduro ha sido incapaz de lograr estabilidad económica, por el contrario solo ha generado la peor crisis de la historia, una tan honda como la Guerra Federal, este es el peor Gobierno desde Julián Castro, en desbandada han salido más de ocho millones de venezolanos, haciendo de la diáspora un punzante dolor, una pústula dolorosa y abierta, que exuda angustia, nostalgia y rabia, hemos salido de las cloacas de esta revolución íngrimos a un exilio impuesto por una crueldad sin paliativos.

No hay posibilidad de que el chavismo, produzca bienestar su postura socialista y primitiva, se lo impide, “ el socialismo es incompatible con el cálculo económico” , en el caso venezolano no hay excepción, nuestros ejemplos, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, China, Nicaragua, las joyas del mal, de la despersonalización, despertemos de este sopor, ya el régimen sabe que nadie les escucha, nadie les creé, son una suerte de Polifemo, ciego que grita incoherencias desde su cueva empero aun es capaz de lanzar, pesados guijarros hacia todos, de perseguirnos con manidos gritos, de mostrar sus fauces en las ergástulas siempre dispuestas, en los guardias de su pretorio y en la ausencia absoluta de estado de derecho, en fin nunca existirá bienestar económico, siempre será una promesa vacía, una estafa, una engañifa más.

Finalmente, en estas líneas quiere conmover a los lectores, con esta simple pregunta ¿Están económicamente mejor que en 2012? Sí la respuesta es afirmativa, entonces denle un sexenio más al horror, un sexenio más al miedo, un sexenio más a la diáspora y dispongamos a que nuestra vida empiece de cero, pesando veintitrés kilos, así de simple y así de duro, lo mismo se los remito a los alineados a este horror, la historia juzga y es preferible llorar que traicionar, ustedes eligieron el camino de Judas Iscariote, a diario venden a Cristo, para que muera en la Cruz de hospitales desiertos, bajo la sed de una amarga educación y clavados al madero de la tiranía, su ejemplo es lo que no se debe hacer en estos mustios y sucios años.

Referencias

Graves, R. (2014). Yo Claudio. Madrid: Alianza.

Hesiodo. (1919). Teogonía. Tordesillas: Editorial Tordesillas.

Von Mises, L. (1989). La acción Humana. Buenos Aires: Planeta.

X @carlosnanez

IG @nanezc