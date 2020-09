La exitosa serie estadounidense The Walking Dead llegará a su fin en 2022 al concluir la undécima temporada, que se extenderá por dos años y 24 episodios, anunció el miércoles el canal de cable AMC, que transmite el programa en Estados Unidos.

A esto se añadirán seis episodios de la décima temporada, cuya emisión está prevista para 2021 pese a que su filmación fue interrumpida por la pandemia mundial de COVID-19.

Además, los amantes de la serie pueden regodearse en que AMC ya encargó una nueva serie, un spin-off centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, dos de los supervivientes del apocalipsis.

Después de Fear The Walking Dead (emitida en 2015), la primera serie derivada del universo creado por el guionista Robert Kirkman y el ilustrador Tony Moore, este nuevo spin-off será emitido por AMC a partir de 2023.

El canal también está trabajando en otro proyecto en torno a The Walking Dead, llamado Tales of the Walking Dead, que examinará con más detalle algunos de los personajes de la serie original.

The Walking Dead, adaptada de un libro de historietas, presenta las aventuras de las pocas personas que sobrevivieron a un desastre desatado por un virus, que convierte a los muertos en zombis contagiosos y hambrientos de carne humana.

Lanzada en 2010, la serie ha sido un gran éxito hasta alcanzar el clímax en la quinta temporada, cuyo primer episodio rompió récord de audiencia del canal estadounidense para un programa no deportivo, con 17,3 millones de espectadores.

The Walking Dead experimentó entonces la lenta pero inexorable desaceleración de la televisión por cable, que compite con el vídeo en línea y las plataformas, y cayó por primera vez por debajo del umbral de los 3 millones de espectadores en marzo pasado.

Esta serie es parte del éxito sin precedentes del canal AMC, que durante cuatro años lanzó sucesivamente las series Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead, todas ellas convertidas en culto.

Ahora, el canal busca renovarse, pero pese a las buenas rachas de Fear the Walking Dead y Better Call Saul, respectivamente derivados de The Walking Dead y Breaking Bad, no ha encontrado el nuevo diamante.