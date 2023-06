En noviembre de 1989 se estrenó de “La sirenita”, film animado de la firma Walt Disney, cuyo éxito trascendió a nivel mundial, con una alta recaudación de taquilla, por lo pronto, esta misma narrativa regresa, pasando de la animación a la acción real, film que trae nuevas canciones y algunas variantes con respecto a la cinta original.

Sin duda lo más llamativo de todo, es ver a una sirena morena, quedando atrás la pelirroja del animado, paralelamente hay un nuevo personaje, la mama adoptiva de Erick. Todo ello y más, en la misma línea de acción, romanticismo, drama, humor de la película de 1989, que entrelaza los planes perversos de Úrsula con la historia sentimental de Ariel y el príncipe Nick.

Igualmente el sountrack actual trae muchas de las canciones de 1989, manteniéndose canción «Parte de tu mundo’ (Part of Your World), donde Ariel expresa su deseo por conocer el mundo humano; la sonora y popular ‘Bajo el mar’; la romántica pieza de ‘Bésala” y la dramática canción de Úrsula, llamada “Pobres almas en desgracia”’, con la cual esta mujer pulpo, seduce a Ariel para hacerla humana

Un compacto musical realmente sonoro, que compusieron Alan Menkn y Howard Ashman.

Fue tal el éxito de la banda sonora, que recibió tres nominaciones al Oscar 1989/90, por Mejor Banda Sonora _ Original Score_ (a cargo de Alan Menken) y de Mejor Canción, postulándose los temas “Bajo el mar” y “Bésala” (música y letra de Alan Menken y Howard Ashman).

De 3 candidaturas, ganaron 2, Banda Sonora y Canción, esta última fue “Bajo el mar”.

Entre las nuevas canciones que trae «La sirenita», están ‘The World Above’, una canción que canta Ariel al principio del filme para mostrar su fascinación por el mundo humano; el estupendo rap «Que rumor» del ave Scuttlebutt, anunciando que el príncipe se casa, todo un notición; ‘Daughters of Triton’, tema que presenta a las hermanas de Ariel; “For the First Time” (“Por vez primera”) narra como Ariel percibe de estar en el mundo de los humanos, camino al castillo de Erick; ‘Silence is Golden’ la vocaliza el personaje de Úrsula, para burlárse de Ariel, al quitarle la voz, y por supuesto «All I Want is You’, que canta el personaje de Erick, declarando su amor, a su salvadora.

Este nuevo sountrack esta compuesto por Lin-Manuel Miranda y Alan Menkem,, este último se encargo de elaborar la banda sonora incidental de esta “live action”, además,la famosa pieza «Bajo el mar» de Alan Menken y Howard Ashman, posee nuevos arreglos, llevándose más al género tropical_reggae caribeño.

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

Desde el 25 de mayo viene exhibiéndose la nueva puesta en pantalla de “La sirenita”, inspirada en un cuento escrito por el danés Hans Christian Andersen (de 1837), cuya vuelta a los cines está siendo exitosa a nivel de la taquilla, ya que en su primer fin de semana sumo US$163.8, sumatoria que incluye las taquillas de los EEUU y del resto del mundo, entre el 25 al 28 de mayo.

Hasta el 4 junio, “La sirenita” ha visto incrementar sus ganancias, sumando $326,707,067 (sumando el mercado doméstico estadounidense y del resto del mundo).

Dentro de esta excelente cifra, se incluyen los 40.6 millones de dólares, que obtuvo en su segundo fin de semana de exhibición, entre el 1 y 4 de junio, dato significativo que abarco tan solo las taquilla de Estados Unidos y Canadá (según la firma Comscore).

De la animación al cine real

El éxito de la reinterpretación de “La sirenita” está coincidiendo con la gratísima celebración de los 100 años del gran conglomerado Disney, que comenzó actividades bajo la dirección de los hermanos Walt y Roy Disney, bajo el nombre de The Disney Brothers Cartoon Studio, hoy por hoy Walt Disney Company.

Cuya prioridad fue y sigue siendo la de contar historias innovadoras y realzando en todo momento el “cine de entretenimiento” y con ello, el poseer una filmografía plagadas de éxitos taquilleros como de excelentes críticas, Igualmente con gran número de personajes clásicos, que a pesar del paso de las décadas, estos siguen marcando estando ahí y conquistando a las nuevas generaciones.

Gran parte de sus películas son del género de la animación, cuyo primer estreno fue “Blanca Nieves y los Siete Enanos”, el 21 de diciembre de 1937, película que fuera distribuida por RKO Radio Pictures.

Posteriormente comenzaron a desarrollar historias con actores reales, trabajando los géneros de la aventura como la comedia innovadora, etc, etc. Ejemplo de ello, un viaje al fondo del mar con Kirk Douglas, ver a una niñera muy familiar, un volkswagen con vida propia, un padre de familia transformándose en un gran canino, el ver como se intercambian de personalidades entre una madre y su hija adolescente o simplemente, contarse una historias de brujas, originalidad al 100% y en todo momento, cuyos ejemplos son la sorprendente “20,000 Leagues Under the Sea” de 1954, “The Shaggy Dog” de 1959 (un éxito que dio pie a una saga simpática, la más reciente data del 2006, con Tim Allen), la estupenda “Mary Poppins” de 1964, con Julie Andrews, “The Love Bug” de 1968 (film que marco el debut del volkswagen escarabajo, para tener 4 aventuras más), “Freaky Friday” de 1976, con Barbarie Barrie y Jodie Foster (en el 2003 se presentó un remake, con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan) como 3 brujas divertidas protagonizaron «Hocus Pocus» de 1993 (cuya secuela se estreno en 2022, directo a streming, ya se anuncia una tercera película).

Más allá del cine familiar, Disney ha jugado con las historias de comedia con animales domésticos, lo sobrenatural, la ciencia ficción entrelazada con la inteligencia artificial como de historias de piratas, etc, destacándose las recordadas y muy vistas “That Darn Cat!”, “El retorno a la montaña embrujada”, ”The watcher in the Woods”, “The Black Hole”, “Tron” (y su secuela) como la saga de “Piratas del Caribe”, etc.

Por lo pronto Walt Disney viene sumando un nuevo género a su celebrada y clásica filmografía, el llamado Cine “Live Action”, dándole acción real a sus grandes clásicos animados, trabajo que reúne grandes equipos de producción, quienes mantienen la esencia animada, a pesar de poseer ligeros cambios en su readaptación al cine.

Este nuevo universo Disney se inició con el “live action” de “El Libro de la Selva: La Aventura Continúa” que se estrenó el 25 de diciembre de 1994.

Pero realmente los éxitos comenzaron a ser notables, a raíz de la presentación de “101 Dálmatas” de 1996, trayendo a la gran pantalla el animado del mismo nombre, que se exhibió en 1961.

La gran Glenn Close asumió a Cruella de Vil, con ella Jeff Daniels y Joely Richardson, como los dueños de los protagonistas caninos, Pongo y Perdita. Tres años después, se estrenó una secuela original, llamada “102 dálmatas” y que volvió a contar con Glenn Close como protagonista, y con ella en plan estelar, Gerard Depardieu.

Tras el éxito de “101 dálmata” y su secuela (una historia original,no basada en animado), la firma Walt Disney ha dado acción real a “Alicia en el País de las Maravillas”, dirigida por Tim Burton (2010); “La Cenicienta” con Cate Blanchett, como la mala del cuento (2015); “El Libro de la Selva” de Jon Favreau (2016); “La Bella y la Bestia” de Bill Condon, con Emma Watson (2017); “Dumbo” de Tim Burton (2019); “Aladino” con Will Smith, quien asumió al genio, bajo la dirección de Guy Ritchie (2019); “El rey león” de Jon Favreau (2019), “La Dama y el Vagabundo” _título que fue directo a Disney Plus_, dirigida por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske (se estrenó el 12 de noviembre del 2019); “Mulán” de Niki Caro (2020); “Pinocho” de Robert Zemeckis, cuyo estreno fue directo a Disney Plus, por cierto este film que no las tubo todas consigo, por presentar cambios en los personajes (2022); “Peter Pan & Wendy” recién se exhibe en streming, cuya novedad es el contar un actor con Síndrome de Down (2023) y ahora llega a los cines “La sirenita” de Rob Marshall.

Por lo pronto Disney está adaptando a “live action”, la clásica “Blanca nieves y los siete enanos”, que dirigirá Marc Webb y su estreno está programado para el 22 de marzo de 2024. Con la joven Rachel Zegler como Blanca Nieves (ella viene de triunfatr con el remake de «West Side Story») y en el rol de la bruja, esta Gal Gadot. Dirige Marc Webb.

Además ya se trabaja en lo que serán las nuevas «live action Disney» de «Bambi» (de 1942), “El jorobado El jorobado de Notre Dame” (de 1996)” y “Hércules” (de 1997).

“La sirenita” la historia de Ariel y Erick

“La sirenita” abarca dos mundos muy diferentes, el de la Ariel y Erick.

Ariel es una simpática sirena que busca conectar con el mundo de los humanos. Ella comparte aventuras y sufrimientos, con el pez Flanders, el cangrejo Sebastián y el ave

Erick es un joven sencillo y con un gran sentido de la aventura, a la vez, se interesa por el canto de las sirenas.

Más allá de todo, quiere encontrar a la chica que le salvo. No solo la madre adoptiva de Erick esta cerca de él, sino también su fiel consejero y amigo Grimsby (personaje que también aparece en el animado).

Ambos personajes han de cruzarse, cuando Ariel se atreve a acercarse a un barco y ahí conoce a Erick, sintiendo amor a primera vista. Una tormenta hundirá la embarcación de Erick, pero la sirenita lo salva y lleva a la orilla (acá ella interpreta la canción “Parte de Él”).

Él queda impresionado por la chica que le salvo, sabiendo que puede encontrarla por su exótica y melódica voz.

Ariel está enamorada y ese sentimiento le lleva a enfrentar a su padre, el Rey Tritón, quien en un arrebato de molestia, destruirá la cueva de los tesoros de su pequeña sirena.

Tener este altercado con su padre, hace que la sirenita se acerque a Úrsula, la Bruja del Mar, quien le propone convertirla en humana, a cambio de algo, de perder su encantadora voz, lo que guardara celosamente esta bruja, con tentáculos de pulpo.

Ariel acepta y sube a la superficie y consigue estar cerca de Erick.

En el animado la sirenita firma un contrato indestructible con Úrsula, en la versión actual, ella concede una escama de su cola de sirena.

Este favor concedido por Úrsula, tiene dos metas perversas, evitar que Ariel reciba un beso de amor por parte de Erick y el destronar al Rey Tritón de su poder.

La joven misteriosa que salvo la vida del príncipe, aparece, siendo nada más y nada menos que la Bruja del Mar, con otra apariencia (dándose paso a la canción “Vanessa’s Trick” (“El truco de Vanessa»). Este encuentro propicia que Erick quiera casarse con la recién llegada, lo que debe pasar antes de que el sol se oculte, pero esta boda será interrumpida por Scuttle y sus amigos. En ello Ariel recupera su voz. Entonces Erick cae en cuenta de que es su sirena salvadora, y posteriormente viene el enfrentamiento entre la Bruja del Mar Vs Ariel y Erick.

En medio de la pugna, Úrsula elimina a sus mascotas (igual, que en el animado).

Para accederse a un final feliz, como en todas las películas animadas de Disney, ahora “live action”.

Diferencias

En el film animado se presentó una subtrama colorida y de gran entretenimiento, de ver como un cocinero francés quiere cocinar al cangrejo Sebastián (escena donde se canta el tema “Peces”), pero tal secuencia no figura en esta, del 2023.

El film de 1989 comienza con un concierto que ofrecen las hijas a su padre, el Rey Triton, que dirige el cangrejo Sebastián, pero la consentida Ariel no está (en tal escena de canta la canción “Las hija del Rey Tritón”).

“La sirenita” del 2023, inicia mostrando a Erick como a la tripulación del barco, para luego sumergirse a las profundidades del mar, para ver al Rey Tritón reunido con sus hijas, en la celebración del día de la Luna del Coral, ahí se verán que Ariel no está.

En ambas producciones, Ariel y su mejor amigo, el pez Flanders, están recorriendo las profundidades del mar, para entrar a un barco hundido, tener que huir de un enorme tiburón y de mostrarle al ave Scuttle, su nuevo tesoroi, un tenedor (que Ariel, consiguió en el naufragio).

En los dos films sale la embarcación de Erick, su fiesta de cumpleaños, los fuegos artificiales, la tormenta, el hundimiento del barco y de cómo Ariel rescata de Erick.

Igualmente esta la escena del cangrejo Sebastián, de cuando intenta que Ariel se quede en el fondo del océano y se olvide de la superficie, interpretando la melódica pieza de “Bajo el mar”.

En este “live action”, dicha canción se presenta con otro arreglo, más tropical y caribeña.

Todas las escenas de Úrsula –mitad humana, mitad pulpo- son idénticas y sin diferencias, incluso la transformación mágica de Úrsula a una joven bellísima, que llega al reino de Erick para conquistarle y casarse.

En la película de 1989, es el perro del príncipe, que consigue Ariel en la orilla de la playa, tras convertirse en humana. En el estreno actual es un pescador quien da con Ariel, llevándola al castillo de Erick, donde será recibida amablemente, cuya escena cuenta con la canción «For the First Time” de Ariel (“Por vez primera”), una de las nuevas.

Sin duda dos notables diferencias, igualmente de cuando Ariel le muestra un tenedor a Scuttle. cuya charla tiene lugar bajo el mar en la película actual, en cambio en la de 1989, la sirenita sube a la superficie para encontrarse con el gracioso y parlanchín ave.

La sirenita sin voz y Erick desarrollan una amistad, hasta el punto de recorrer el pueblo y tener un paseo romántico a la luz de la luna, donde comienza a sonar el tema de “Bésala”, surgiendo un gran momento de sugestión, para que Erick bese a Ariel, pero ello es interrumpido por dos anguilas, las mascotas de la Bruja del Mar.

Una larga escena sin duda, con diferentes ópticas, justo cuando Erick descubre el nombre de Ariel, en la animada es Sebastián se lo sugiere (en medio de la canción «Bésala»). En la actual producción, es Ariel quien le da pistas a Erick de su nombre, con tan solo mirar un cielo estrellado.

Por último esta el casamiento de Erick con la supuesta muchacha que le salvo la vida, cua escena posee diferencias, en el animado tiene lugar en un barco, y en la “live action”, toda la acción se sucede en el castillo del príncipe Erick.

Esta nueva película de «La sirenita» esta protagonizada por Halle Bailey (como Ariel), Melissa McCarthy (en el rol de la perversa Úrsula), del oscarizado Javier Bardem (es el Rey Tritón, padre de Ariel), Art Malik (asume a Grimsby) y Noma Dumezweni (como la Reina y madre de Erick), todos bajo la dirección de Rob Marshall.

Un film que gusta por su maravillosos efectos especiales, todo lo que tiene que ver con de bajo el mar, escenas poseedoras de un realismo perfecto y bien acoplado a los actores como a los personajes animados de Sebastian, Flounders y del gracioso ave Scuttle. Un film entretenido, no tan infantil como la animada, porque busca llegar a los adolescentes y a todo publico sin duda.

Probabilidades que esta nueva puesta en pantalla de «La sirenita» llegue a la premiación del Oscar 2023/24, puede que si, y que los renglones técnicos sea considerados a la hora de dar postuiaciones,

igualmente podría ser que dos de las canciones nuevas, sean consideradas para nominarlas, o sea los temas «Que rumor» o «For the First Time” (“Por vez primera”).

Por lo pronto el mejor premio de la película actual, es su destacable recaudación de taquilla y de como ha conseguido vencer de manos a más, las críticas negativas por haberle dado test morena a la sirena.