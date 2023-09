«La sociedad de la nieve», el filme de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea en los Andes de 1972, representará a España en la 96 edición de los Premios Óscar, que se celebrarán el 10 de marzo de 2024, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz española Bárbara Lennie fue la encargada de leer este miércoles en Madrid el resultado de la votación final de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que eligieron la película de Bayona frente a las otras dos finalistas, «20.000 especies de abejas», ópera prima de Estíbaliz Urresola, y «Cerrar los ojos», del veterano Víctor Erice.

«La sociedad de la nieve» fue la película de clausura del pasado Festival de Cine de Venecia (Italia) y supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de «El orfanato» (2007), su aclamada opera prima.

Entre medias, rodó «Lo imposible» (2012), con Naomi Watts y Tom Holland; «Un monstruo viene a verme» («A Monster Calls», 2016), con Sigourney Weaver y Felicity Jones; y «Jurassic World: el reino caído» («Jurassic World: Fallen Kingdom», 2018); además de series como «Penny Dreadful» (2014) y «El señor de los anillos: los anillos del poder» («The Lord of the Rings: The Rings of Power», 2022).

El director, conocido en Estados Unidos tras más una década vinculado a producciones internacionales, inicia la carrera hacia el Óscar con una historia que va más allá del libro «La sociedad de la nieve» del uruguayo Pablo Vierci, en el que se basa.

El libro de Pablo Vierci recoge los testimonios de los 16 supervivientes del accidente el 13 de octubre de 1972 del avión que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile.

De sus 45 ocupantes, 12 murieron en el impacto y otros 17 no sobrevivieron a las duras condiciones climatológicas, la falta de alimentos y las heridas a lo largo de los 72 días que pasaron en la nieve antes de ser rescatados a 3.570 metros de altura.

La película, que se estrenará en cines antes de llegar a Netflix, relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron aquellos jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y ha contado con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas.

Con un equipo de más de 300 personas, el rodaje se desarrolló a lo largo de 140 días entre Sierra Nevada en España, Uruguay y Chile.

Los actores son uruguayos y argentinos, muchos de ellos debutantes, con producción de la española Sandra Herminia Muñiz, guión de su compatriota Bernat Vilaplana y música del estadounidense Michael Giacchino.

El plazo para que cada país envíe sus candidatas al Óscar a mejor película internacional concluye el 18 de noviembre y las votaciones para la lista preliminar de quince candidatas un mes después.

El 21 de diciembre se hará pública esa lista y las nominaciones oficiales de cinco finalistas el 23 de enero.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram: https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos.