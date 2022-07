Lo que comenzó como un experimento para Kena García, se convirtió en uno de los proyectos más hermosos de su vida. La novelista y empresaria venezolana celebró este mes el segundo aniversario de Kena Live Show, un espacio en directo donde comparte la humanidad de cada uno de sus invitados.

Para celebrar su segundo aniversario, García entrevistó a Oscar Madrazo, uno de los nombres más influyentes en el mundo de la moda en Latinoamérica.

Entre sus más recientes invitados también destaca la actriz mexicana Bárbara de Regil, la sexóloga Flavia Dos Santos y el director de cine español, Miguel Ángel Tobías.

Kena Live Show

En Kena Live Show se habla de amor, trabajo, religión, constancia, duelo, gustos, disgustos, lealtad, deslealtad, diversidad, en fin… de la vida misma.

Desde sus inicios el 1 de julio del 2020 hasta hoy, Kena García ha entrevistado a más de 65 personalidades internacionales, incluido el boxeador venezolano, bicampeón del mundo, Roger Gutiérrez, y el intérprete musical venezolano Luis Silva.

García ha tenido que exigirse mucho al no ser periodista, para representar en alto, no solo su nombre, sino también el de su país.

La venezolana destacó que Kena Live Show es un espacio inclusivo que no distingue a nadie por sus ideas o ideales. “Hago entrevistas, no soy Dios para enjuiciar a nadie, no es mi trabajo, ni el propósito de mi espacio”.

«Kena Live Show es un motivo hermoso para mí, su propósito es dar, y cuando das, te retroalimentas», agregó.

Para la empresaria cada entrevista ha sido todo un desafío que le exigía mejorarse cada día más. «Al principio parecía que la entrevistada era yo. Luego comencé a mirar entrevistas de Larry King, Oprah Winfrey, David Letterman, y los estudiaba, sus gestos, expresiones, las preguntas que formulaban, los silencios y poco a poco fui mejorando. Tengo mucho que aprender, pero he mejorado».

Kena García se propone en cada entrevista revelar el lado más humano de su invitado, ya sean campeones del mundo, directores de cine, músicos, escritores, actores, científicos, empresarios, catedráticos o personalidades del entretenimiento. “Los títulos no es lo que destaco, sino su gran calidad humana”.

En un futuro cercano, espera tener la oportunidad de entrevistar a figuras venezolanas como Yulimar Rojas, Leonardo Padrón o a Edgar Ramírez. “Los admiro profundamente, no sólo son un orgullo, sino un referente de profesionalidad, disciplina y trabajo».

Nota de prensa