Orianna Montenegro, artista plástico y diseñadora venezolana, tendrá un espacio dentro la prestigiosa Agora Gallery de Nueva York, en la que presentará su nueva muestra dentro de la exposición conceptual Lyrical Narratives and Abstraction (Lírica Narrativas y abstracción), desde el 24 de noviembre y hasta el 15 de diciembre del presente año.

Estar representada por una galería siempre ha sido una de mis metas y estoy más que feliz que este año logre la representación con Agora Gallery, detalló Montenegro. “Es un gran logro el cual estoy muy orgullosa de compartir en la próxima exhibición y es aún más especial para mí por el entorno que crecí y siempre escuché: Acarigua es como Nueva York y el que es de Acarigua sabe de lo que estoy hablando”.

La diseñadora reconoció que este año no ha sido nada fácil para ella, sin embargo, agradeció el apoyo que se le ha dado a su trabajo para llegar hasta donde está hoy en día “Tomo esto de una manera muy agradecida. Celebrando el apoyo incondicional que he tenido, el cual me ha ayudado a ser constante para ver las flores florecer después de tanto trabajo. Las piezas seleccionadas fueron 3 cuerpos de trabajo distintos, los cuales he producido durante 4 años: Recapture, Time Loop y Spilled Coffee”.

El trabajo de Montenegro está impulsado conceptualmente por el color, pues a través de su uso esencial la artista explica diferentes etapas de su vida, lo que le permite crear un diálogo de líneas de tiempo interconectadas a través de su lienzo.

Recapture

Montenegro explicó que Recapture, uno de los grupos que conforman la exhibición, fue una serie que formó parte de Infinite Present, un cuerpo de trabajo que empezó mientras estudiaba en la universidad. Las piezas están basadas en su pasado y desarrollo personal.

Time Loop también formó parte de Infinite Present, pero en esta obra Montenegro exploró temas más profundos sobre Venezuela, su cultura y su naturaleza.

La serie Spilled Coffe es la más reciente de la artista y con ella quiso representar la vida con sus altos y bajos. “La hice este año durante la pandemia y exploré una paleta de colores más oscura, el cual refleja la lucha de la incertidumbre del momento. A través de texturas y técnica de goteo demuestro la fase lenta en la cual la mayoría del mundo estuvo y sigue enfrentando hoy en día”.

Nota de prensa