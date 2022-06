Quedar incomunicados es una de las preocupaciones más grandes de Neida Hidalgo, quien mira con intranquilidad el estado del puente de la vía principal que conecta su comunidad con muchas otras. Ella vive en el sector La Arenosa, del municipio Libertador, donde los vecinos presencian cómo cada vez son más olvidadas sus calles.

El estado del puente ya ha causado dos accidentes en la comunidad, incluyendo el fallecimiento de un hombre hace dos años, y la caída de una mujer joven que sufrió una leve fractura de cadera. A los vecinos les inquieta que pueda ocurrir algo mucho peor.

Las recientes lluvias han incrementado ese miedo, pues los habitantes temen que el puente termine de caerse y corte la comunicación de la comuna Fabricio Ojeda, que cuenta a su vez con 19 comunidades, de las cuales 18 están luego de pasar el puente.

Neida Hidalgo, integrante del consejo comunal La Arenosa-Caramacatal, explicó que la vía comunica los sectores de Sabaneta, Cortadora y Pira Pira.

El puente tiene al menos 20 años desde que fue construido y solo recuerda una vez que se le hizo mantenimiento, hace aproximadamente 15 años. “Se está hundiendo el puente. Por aquí pasan todos los camiones de carga pesada, que vienen de la zona de Cachinche. Aquí se corre el riesgo de que ahorita con las lluvias ese puente se termine de caer y quedemos incomunicados”

Hidalgo recordó que durante la gestión del alcalde Juan Perozo en el 2020, se realizó un recorrido por los puentes de la comunidad en conjunto con un grupo de ingenieros que evaluaron la zona, pero no hubo solución.

No tan lejos del primer puente, en la misma vía que comunica con Pao-Cachinche, se puede observar otra estructura igual, en las mismas condiciones de deterioro. Andrés Albarenga, vecino de la zona, recalcó angustiado que la comunidad requiere con urgencia que se hagan las reparaciones pertinentes antes de que sea imposible transitar.

Cableado alternativo

En el sector de La Arenosa abundan las problemáticas, una de ellas es el cableado eléctrico. Pedro Sandoval, miembro del Consejo Comunal, destacó que los vecinos han buscado alternativas para solventar las dificultades.

Sandoval explicó que la mayor parte del cableado eléctrico del sector está compuesto por retazos de guayas y alambres, lo que hace que sea extremadamente peligroso lograr el flujo de energía en la comunidad.

“Bueno, cuando se va duramos de 3 hasta 4 días sin luz. Además, tenemos un solo transformador para toda la zona.” Detalló que son más de 100 casas cuya electricidad depende de ese transformador, que actualmente se encuentra sobrecargado.

También recalcó que se han hecho varias denuncias, que no han sido tomadas en cuenta. “El alcalde vino y no tomo en cuenta las denuncias que tenemos. Dijo que vino ese día a atender otras cosas y no a la problemática que afecta a la comunidad desde hace tiempo, con respecto a la luz y al agua”

Proyectos sin concluir

Son varios los proyectos inconclusos en el sector, las denuncias sin atender y las situaciones adversas por las cuales atraviesan los habitantes de La Arenosa. Pedro Sandoval, resaltó el abandono de un pozo, que fue construido hace al menos 8 años y en teoría estaba destinado a surtir agua para aproximadamente 184 familias.

Actualmente, hay muchas personas de la comunidad que utilizan el agua del rio para realizar sus actividades diarias. Situación que ha acarreado enfermedades en la población, mayormente en niños.

Andrés Albarenga, vecino del sector, explicó que el pozo fue un proyecto de la gobernación. Además, aseguró que ya se han realizado varias revisiones por parte de la alcaldía, pero nunca ha sido habilitado para funcionar.

Reiteró que esperan acción y soluciones por parte de la alcaldía del municipio, hacia las diferentes problemáticas que durante años han afectado a los habitantes de La Arenosa.